WTA Madrid: Laura Siegemund schafft Triumph über Ekaterina Alexandrova

Mit Laura Siegemund kämpfte sich zumindest eine DTB-Spielerin beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom in die dritte Runde - nach einem beachtlichen Dreisatzerfolg über Ekaterina Alexandrova.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 08.05.2026, 20:35 Uhr

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© Getty Images Laura Siegemund hat als einzige DTB-Spielerin den Sprung in die dritte Runde in Rom geschafft

Laura Siegemund ist als einzige Deutsche beim hochdotierten 1000er-WTA-Event in Rom in die dritte Runde eingezogen. Gegen die Weltranglisten-14. Ekaterina Alexandrova setzte sich die 38-Jährige überzeugend mit 6:4, 6:7 (4), 6:1 durch. Zuvor hatte Eva Lys eine Überraschung gegen die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin Naomi Osaka verpasst. Am Donnerstag war bereits Tatjana Maria in Runde zwei ausgeschieden, Tamara Korpatsch war in Runde eins gescheitert.

Deutschlands aktuelle Nummer eins Siegemund, die im vergangenen Jahr ins Viertfinale von Wimbledon vorgedrungen war, trifft nun auf Karolina Pliskova (Tschechien) oder Jaqueline Cristian (Rumänien). Zuletzt war sie in Indian Wells, Miami und Madrid dreimal in Serie in der zweiten Runde gescheitert. Nun half ihr eine konzentrierte Vorstellung im Entscheidungssatz.

Nach dem souveränen ersten Satz war die Metzingerin dem Sieg schon im zweiten Durchgang zum Greifen nah. Im Tiebreak setzte sich jedoch knapp Alexandrova durch. Im finalen Satz war die Russin jedoch völlig von der Rolle - Siegemund marschierte durch und nutzte nach knapp drei Stunden ihren ersten Matchball.

Das Einzel-Tableau in Rom