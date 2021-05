WTA Madrid live: Ashleigh Barty vs. Aryna Sabalenka im TV, Livestream und Liveticker

Das Finale des WTA-1000-Turniers in Madrid lautet Ashleigh Barty gegen Aryna Sabalenka. Das Match könnt ihr ab 18:30 Uhr live in unserem Match-Tracker verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 13:51 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka treffen im Finale aufeinander

Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka standen sich vor knapp zwei Wochen schon im Finale von Stuttgart gegenüber, nun kommt es in Madrid zum Rematch der beiden. Der Weg in das Endspiel verlief für die 24-Jährige aus Belarus deutlich angenehmer als für die australische Weltranglistenerste, die zwei bislang gespielten Duelle in diesem Jahr gingen jedoch an Barty. Insgesamt führt die 25-Jährige im Head to Head mit 4:3.

Barty vs. Sabalenka - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka gibt es ab 18:30 Uhr live im Stream bei DAZN sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid