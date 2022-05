WTA Madrid: Monica Puig nach drei Operationen wieder zurück auf der Tour

Die Olympiasiegerin von 2016 in Rio de Janeiro, Monica Puig, gab beim WTA-1000-Turnier in Madrid nach über eineinhalb Jahren Spielpause ihr Comeback.

von Stefan Bergmann

© Getty Images Beim WTA-Tour-1000-Sandplatzturnier in Madrid konnte Monica Puig ihr Comeback feiern

Monica Puig ist zurück auf der Damentour: Die Puertoricanerin dürften gerade die deutschen Tennisfans noch in zweifelhafter Erinnerung haben, verhinderte die damalige Überraschungssiegerin im Finale des Olympia-Turniers in Rio de Janeiro 2016 doch die Goldehren von Angelique Kerber, die sich nach einer Dreisatz-Niederlage gegen die Karibik-Insulanerin mit der Silbermedaille begnügen musste. Die damals 23-Jährige blickte damals einer großen Tenniszukunft entgegen.

In weiterer Folge konnte Puig jedoch ihr großes Versprechen nicht wirklich einlösen - 2017 erreichte sie noch ein Endspiel beim Hallen-Hartplatz-Event in Luxembourg, wo sie sich der Deutschen Carina Witthöft in zwei Durchgängen geschlagen geben musste. Danach war es vorbei mit den sportlichen Highlights für die Mittelamerikanerin und 2020 begannen dann auch die Verletzungsmiseren, die in insgesamt drei Operationen an Ellbogen und Schulter mündeten.

"Auf dem Platz fühle ich mich wohl"

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid war es nun endlich soweit und die ehemals Weltranglisten-27. gab nach mehr als eineinhalb Jahren Pause ihr Comeback. Auch wenn dieses am Freitag mit 5:7 und 0:6 gegen die an sechs gereihte US-Amerikanerin Danielle Collins verloren ging, zeigte sich Puig nach der Partie doch mehr als erfreut: "Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie mich nach einer Niederlage lächeln sehen. Nach drei Operationen wusste ich schon gar nicht mehr, was ich tun sollte."

"Wie durch ein Wunder bin ich aber wieder hier, mein bionischer Arm hat allerdings noch zu kämpfen", scherzte die mittlerweile 28-Jährige in einer Videobotschaft auf Twitter nach dem Auftaktmatch. Sie brauche noch Zeit, um ihre Schulter wirklich wieder auf 100 Prozent zu bringen, müsse sich laut den Ärzten auch noch einige Monate mit mühsamen Schmerzen auseinandersetzen. Allerings, so Puig:" Auf dem Platz fühle ich mich wohl."

