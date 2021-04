WTA Madrid: Osaka müht sich zum Auftakt, Sabalenka glänzt

Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka hat sich bei ihrem ersten Sandplatz-Match der Saison schwergetan. Osaka musste sich beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid gegen Landsfrau Misaki Doi strecken. Souverän agierte dagegen Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2021, 14:49 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Naomi Osaka musste sich gegen Misaki Doi strecken

Die Liebesbeziehung zwischen Naomi Osaka und den Sandplätzen auf der WTA-Tour ist noch ein zartes Pflänzchen, das möglicherweise nur Meistergärtner Wim Fissette zum Erblühen bringen kann. Der Auftakt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid gegen Misaki Doi ging Osaka jedenfalls nicht besonders leicht von der Hand. Vor allem im ersten Durchgang mühte sich die mittlerweile viermalige Major-Siegerin gegen ihre Landsfrau sehr, zog schließlich aber mit einem 7:5 und 6:2 in die zweite Runde ein. Nächste Gegnerin von Osaka wird Karolina Muchova sein.

Weitaus weniger Probleme hatte Aryna Sabalenka, die zuletzt im Endspiel des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gestanden hatte. Sabalenka servierte Vera Zvonareva in der Caja Magica mit 6:1 und 6:2 ab. Die Weißrussin spielt in Runde zwei gegen Daria Kasatkina, die gegen Irina-Camelia Begu erst im Tiebreak des dritten Satzes gewann.

Eine interessante Parte lieferten sich Maria Sakkari und Amanda Anisimova. Die Griechen gewann im ersten Satz kein einziges Spiel, drehte die Parte letztlich aber doch noch zu ihren Gunsten, gewann mit 0:6, 6:1 und 6:4. Sakkari spielt in Runde zwei gegen Anett Kontaveit aus Estland.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid