WTA Madrid: Osaka scheitert zum Auftakt an Bronzetti

Die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka zeigte zum Auftakt ihrer Sandplatzsaison beim WTA-1000er-Event in Madrid noch deutliche Schwächen und musste sich der Italienerin Lucia Bronzetti in drei Sätzen geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.04.2025, 16:06 Uhr

© Getty Images Mit ihrer Auftakt-Niederlage in Madrid hat Naomi einen verkorksten Start in die Sandplatzsaison erwischt.

In ihrer Auftakt-Begegnung gegen die Italienerin Lucia Bronzetti musste Naomi Osaka beim WTA-1000er-Turnier in Madrid erst ihren Rhythmus auf Sand finden, schließlich bestritt die Japanerin ihre letzte Begegnung auf der roten Asche im vergangenen Jahr bei ihrer Niederlage gegen Angelique Kerber beim olympischen Tennisturnier in Paris.

Nach ausgeglichenem Beginn konnte Osaka zwei laufende Möglichkeiten zum Break nicht nutzen, ehe ihre 26-jährige Gegnerin beim Stand von 3:3 ihrerseits die einzige Chance im gesamten Satz nutzen und in der Folge den Gewinn des ersten Durchgangs perfekt machen konnte.

Obwohl die 27-jährige Osaka weiterhin große Probleme beim Ballwurf zum Aufschlag offenbarte, fand sie im zweiten Satz mit ihren druckvollen Schlägen besser in die Partie. Eine schnelle 2:0-Führung transportierte sie bis Satzende und besiegelte mit einem weiteren Break deutlich den Satzausgleich.

Zu Beginn des dritten Akts fand Bronzetti wieder zu ihrem variablen Spiel von der Grundlinie und streute immer wieder unangenehme Stoppbälle ein, während sich die Fehlerquote bei der vierfachen Grand-Slam-Siegerin zusehends wieder erhöhte. Gleich im ersten Spiel nutzte die Italienerin ihre dritte Break-Möglichkeit und konnte auf 3:1 davonziehen. Auch von einem zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich ließ sich Bronzetti nicht mehr verunsichern und fixierte mit einer gegen den Lauf gespielten Vorhand den 6:4, 2:6, 6:4-Erfolg nach 2:20 Stunden.

In der zweiten Runde trifft die Weltranglisten-58. auf die Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA.

Eala weiter auf Erfolgskurs

Nach ihrem sensationellen Halbfinal-Lauf beim WTA-1000-Turnier in Miami knüpft Alexandra Eala auch auf Sand beim gleichkategorisierten Event in Madrid an ihre in Florida gezeigten Leistungen an. Trotz aktueller Weltranglisten-Position 72 benötigte die Philippinin aufgrund der vorherigen Meldung für Madrid erneut eine Wildcard zum Start im Hauptfeld, welche die Spielerin von IMG auch wieder erhielt.

Gegen die Bulgarin Viktoriya Tomova unterstrich die 19-jährige Eala eindrucksvoll, dass sie auch in der spanischen Hauptstadt für Furore sorgen kann. Nach ausgeglichenem Beginn übernahm sie ab Satzmitte die Kontrolle über die Partie und ließ sich bis zum Ende nicht mehr stoppen. In Summe standen drei Aufschlagverlusten sechs Breaks gegenüber, die im finalen 6:3, 6:2-Erfolg nach 77 Minuten resultierten.

In der zweiten Runde wartet auf die Linkshänderin mit der an Nr. 2 gesetzten Polin Iga Swiatek eine schwere Aufgabe, die sie aber im Viertelfinale des Turniers in Florida erfolgreich lösen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid