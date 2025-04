WTA Madrid: Sabalenka powert sich ins Viertelfinale und folgt damit Keys und Svitolina

Mit einer dominanten Leistung besiegte die topgesetzte Aryna Sabalenka die US-Amerikanerin Peyton Stearns in zwei Sätzen und steht somit beim WTA-1000-Event in Madrid wie Madison Keys und Elina Svitolina bereits im Viertelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 21:49 Uhr

© Getty Images Im Achtelfinale beim WTA-Turnier in Madrid zeigte Aryna Sabalenka gegen Peyton Stearns nur eine kurze Schwächephase.

Gewarnt musste Aryna Sabalenka vor Peyton Stearns gewesen sein, schließlich siegte die dreifache Grand-Slam-Championesse in der letzten Saison in Indian Wells gegen die US-Amerikanerin nur denkbar knapp im Tiebreak des dritten Durchgangs.

Dennoch sah es lange Zeit nach einem schnellen Durchmarsch der Weltranglistenersten aus. Nachdem die Belarussin ihrer 23-jährigen Gegnerin im ersten Akt zweimal den Aufschlag zum deutlichen Satzgewinn abnehmen konnte, schaffte die 26-jährige mit ihren druckvollen Schlägen auch im zweiten Durchgang das frühe Break, das sie zum 3:1-Vorsprung ausbaute.

Danach schlichen sich leichtere Fehler ins Spiel von Sabalenka ein, während Stearns punktuelle Highlights setzen und sich drei Spiele in Folge holen konnte. Anschließend knüpfte die topgesetzte Sabalenka wieder an ihre überwiegend gezeigte Leistung an und fixierte mit ebenfalls drei erfolgreichen Spielen hintereinander den 6:2, 6:4-Erfolg nach 67 Minuten.

Im Viertelfinale bekommt es Sabalenka mit der Siegerin der Partie zwischen der an Nr. 24 gesetzten Marta Kostyuk aus der Ukraine und Anastasia Potapova zu tun.

Keys und Svitolina souverän

Keinerlei Mühe hatte die Australian-Open-Siegerin Madison Keys mit der Olympia-Finalistin Donna Vekic. Mit einem Break im ersten Spiel übernahm die an Nr. 5 gesetzte US-Amerikanerin die Kontrolle über das Match und nahm der an Position 10 geführten Kroatin im ersten Satz ein weiteres Mal das Service ab. Mit einem erneut frühen Break im zweiten Akt war die Weltranglisten-5. nicht mehr zu stoppen und siegte nach 77 Minuten mit 6:2 und 6:3. In der Runde der letzten Acht fordert sie mit der Polin Iga Swiatek die Nr. 2 des Turniers.

Weiterhin „on Fire“ in der Caja Magica ist die Ukrainerin Elina Svitolina. Nach ihrem fulminanten Erfolg gegen die kasachische Wimbledonsiegerin Elena Rybakina stellte die Paolini-Bezwingerin Maria Sakkari aus Griechenland auch keine große Hürde dar. In beiden Sätzen erspielte sich die Weltranglisten-17. eine schnelle 2:0-Führung und brachte in beiden Fällen den Vorsprung zum finalen 6:3, 6:4 nach 98 Minuten ins Ziel. Im Viertelfinale bekommt sie als Nr. 17 des Turniers mit der japanischen Überraschungsspielerin Moyuka Uchijima zu tun, die sich gegen die an Position 21 geführte Russin Ekaterina Alexandrova in zwei Sätzen behaupten konnte.

