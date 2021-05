WTA Madrid: Simona Halep und Aryna Sabalenka souverän, Pliskova out

Simona Halep und Aryna Sabalenka haben sich in ihren Zweitrundenmatches in Madrid keine Blöße gegeben. MIt Karolina Pliskova hingegen ist eine weitere gesetzte Spielerin augeschieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.05.2021, 20:28 Uhr

Simona Halep steht in Madrid im Achtelfinale

Es war ein Blitzstart, den Simona Halep in ihrer Zweitrundenbegnung mit der Chinesin Saisai Zheng hinlegte. Die Rumänin, welche es als erklärtes Ziel ausgesprochen hatte, so gut wie jedes Sandplatzturnier für sich zu entscheiden, ließ ihrer Kontrahentin in Durchgang eins keine Luft zum Atmen und stellte per 6:0 auf 1:0.

Im zweiten Durchgang konnte Zheng das Geschehen in Madrid zwar etwas ausgeglichener gestalten, am Ende reichte Halep jedoch ein Break zum ungefährdeten Zwei-Satz-Erfolg. Im Achtelfinale trifft die Nummer drei des Turniers nun auf Elise Mertens, die Elena Rybakina in einer äußerst umkämpften Partie aus dem Turnier nehmen konnte.

Pliskova ausgeschieden

Ebenfalls ungefährdet marschierte die Halep-Bezwingerin von letzter Woche, die Belarussin Aryna Sabalenka, in die Runde der letzten 16. In ihrem Aufeinandertreffen mit Daria Kasatkina gab Sabalenka nur sechs Games ab, siegte mit 6:3 und 6:3. Im Achtefinale wartet nun Jessica Pegula, die von einer Aufgabe von Viktoria Azarenka profitierte.

Neben dem Ausscheiden der Nummer zwei des Turniers - Naomi Osaka unterlag am frühen Nachmittag der Tschechin Karolina Muchova - musste auch die Nummer sechs der Setzliste überraschend früh die Segel streichen: Karolina Pliskova musste sich Anastasia Pavlyuchenkova in zwei Sätzen geschlagen geben - die Russin trifft nun auf Jennifer Brady, die mit Jelena Ostapenko keine Probleme hatte.

