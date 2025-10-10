WTA Mallorca: Doppel-Finalistin Noma Noha Akugue scheitert im Einzel-Viertelfinale

Noma Noha Akugue ist am heutigen Freitag im Viertelfinale des WTA-Tour-125-Turniers auf Mallorca ausgeschieden. Im Doppel hat die deutsche Linkshänderin allerdings noch die Chance auf den Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 15:53 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Im Doppel steht Noma Noha Akugue auf Mallorca im Endspiel

Die letzte deutsche Teilnehmerin im Einzel beim WTA-Tour-125-Turnier im Mallorca Country Club in Santa Ponsa ist am heutigen Freitag ausgeschieden. Denn Noma Noha Akugue musste sich im Viertelfinale Lola Radivojevic mit 0:6 und 5:7 geschlagen geben.

Noha Akugue war ebenso wie Julia Stusek und Mariella Thamm von Turnierchef Edwin Weindorfer mit einer Wildcard bedacht worden. Stusek und Tham waren aber schon in Runde eins gescheitert, während Noha Akugue gleich zum Auftakt eine Überraschung gegen die an Position vier gesetzte Panna Udvardy gelungen war.

Im Doppel könnte es allerdings noch einen deutschen Titelgewinn geben. Denn da treffen Noma Noha Akugue und Mariella Thamm im Endspiel auf die beiden Tschechinnen Jesika Maleckova und Miriam Skoch.

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca