WTA Mallorca: Gabriela Sabatini wird Turnier-Botschafterin

Der Mallorca Country Club in Santa Ponça wird vom 4. bis 12. Oktober Austragungsort für Weltklassetennis, Promi-Events und internationale Stars.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.09.2025, 13:52 Uhr

© Getty Images Die große Gabriela Sabatini

Tennislegende Gabriela Sabatini übernimmt die Rolle der Botschafterin der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group. Im Rahmen des neuen WTA-125-Turniers auf der Baleareninsel erwartet die Zuschauer vom 4. bis 12. Oktober im Mallorca Country Club in Santa Ponça nicht nur Weltklassetennis, sondern auch ein Rahmenprogramm mit Prominenten und ehemaligen Tennis-Ikonen.

Sabatini zählt zu den größten Persönlichkeiten der Tennisgeschichte. Die Argentinierin gewann 1990 die US Open, holte 1988 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul und stand insgesamt drei Mal in einem Grand-Slam-Finale. Als ehemalige Nummer 3 der Welt ist sie bis heute bekannt für ihre Eleganz auf dem Platz, ihre legendäre Rivalität mit Steffi Graf und ihre Vorbildrolle für Generationen von Spielerinnen.

Im Rahmen des Turniers wird Sabatini nicht nur die Spielerinnen unterstützen, sondern auch den Pokal an die Siegerin überreichen und am Promi-Padelturnier teilnehmen, das parallel zur Veranstaltung ausgetragen wird.

Weindorfer freut sich auf starkes Feld

„Ich freue mich sehr, Botschafterin der Mallorca Women’s Championships zu sein“, erklärte Gabriela Sabatini. „Die WTA-125-Turniere bieten jungen Spielerinnen eine hervorragende Plattform, um sich weiterzuentwickeln. Ich bin gespannt auf das große internationale Teilnehmerfeld hier auf Mallorca. Diese Insel hat einen besonderen Zauber – und es ist wunderbar, dass das Damentennis in ein so schönes Umfeld zurückkehrt.“

32 Spielerinnen aus aller Welt werden am Hauptfeld teilnehmen, darunter auch Topspielerinnen aus Deutschland und Großbritannien. Zudem werden zahlreiche Prominente und ehemalige Tennisstars als Gäste erwartet.

„Dieses erste Turnier wird ein starkes und internationales Feld präsentieren“, sagte Edwin Weindorfer, CEO der veranstaltenden e|motion group. „Wir freuen uns auf die Mischung aus sportlichem Wettbewerb und glamourösem Rahmenprogramm. Dass Gabriela Sabatini als Botschafterin an unserer Seite ist, hebt die Bedeutung des Turniers für die Weiterentwicklung des Frauentennis zusätzlich hervor.“