WTA Masters Miami: Ash Barty - "Möchte um den Titel kämpfen"

Ash Barty ist nach zwei Siegen erfolgreich in das WTA-1000-Event von Miami gestartet. Ein Turnier, bei dem die Australierin nur eines im Blick hat: Den Titel.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.03.2021, 10:35 Uhr

Ash Barty steht in Miami im Achtelfinale

Es war ein heißer Tanz in Runde eins, den sich die Weltranglistenerste Ash Barty und Kristina Kuchova beim WTA-1000-Event von Miami lieferten. Mit dem besseren Ende für die Australierin, mit 7:5 im Entscheidungssatz schaffte Barty den Aufstieg in Runde zwei, in welcher sie sich gegen Jelena Ostapenko keine Blöße gab.

Ein wichtiger Erfolg für Barty, die seit der Unterbrechung der WTA-Tour im März des Vorjahres kaum Turniere bestritten hat und erst bei den Australian Open dieses Jahr auf die professionelle Tennisbühne zurückgekehrt war: "Jeder Sieg ist wichtig für mich und ich bin schon fokussiert auf mein nächstes Spiel. Das Beste, was Tennisspielern wie mir passieren kann, ist, dass wir aus jedem Spiel weiter lernen, weiter wachsen und versuchen, unser Spiel zu entwickeln und aus jedem unserer Fehler zu lernen. Jede Erfahrung hilft uns, für die folgenden Spiele zu lernen", so Barty.

Barty: "Es sehr schwierig, zu planen"

Nun wartet eine weitere echte Bewährungsprobe auf die Nummer eins der Damentenniswelt, die mit einem Finaleinzug jedenfalls verhindern könnte, dass ihr Naomi Osaka den Platz an der Spitze der WTA-Charts abnimmt. Im Achtelfinale geht es für Barty nun nämlich gegen Victoria Azarenka, welche am Samstag gegen Angelique Kerber obsiegte: "Ich werde mein Bestes geben müssen. Ich will gewinnen und im Kampf um den Titel weitermachen", erklärte die Australierin nach ihrem Zweitrundenerfolg.

Wie es für Ash Barty dann nach dem Turnier von Miami weitergehen wird, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Zu groß sei die Planungsunsicherheit in diesen Tagen, wie die 24-Jährige betont: "Ich bin mir nicht sicher, welche Turniere ich in den nächsten Wochen spielen werde. Es ist sehr schwierig, zu planen, welche Turniere ich in den nächsten Monaten spiele. Jetzt bin ich darauf fokussiert, ein gutes Turnier in Miami zu spielen und dann werde ich in Charleston spielen", betont Barty. "Ich denke, die Saison wird normal verlaufen. Klopfen wir auf Holz. Hoffentlich können wir so weitermachen und bald ist alles wieder normal."