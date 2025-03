WTA Merida: Aufgabe im zweiten Satz - Verletzung stoppt Paula Badosa

Beim WTA 500er-Turnier im mexikanischen Merida musste Paula Badosa verletzungsbedingt aufgeben. Rückenprobleme sorgten für das vorzeitige Aus im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2025, 10:22 Uhr

© Getty Images Paula Badosa musste beim WTA-Turnier in Merida verletzungsbedingt aufgeben.

Trotz starker Leistung von Paula Badosa im ersten Satz, war nach 67 Minuten das Viertelfinale gegen Daria Saville vorzeitig beendet. Eine Verletzung im unteren Rücken plagte die Weltranglistenelfte mit zunehmender Spielzeit und machte schließlich ein Weiterspielen unmöglich.

Nach einem schnellen 6:1 und der verdienten Satzführung, ging Paula Badosa auch im zweiten Durchgang zunächst mit einem Break in Führung, wurde dann jedoch von ihrem eigenen Körper ausgebremst.

Emma Navarro jetzt Topfavoritin auf den Titel

Die topgesetzte Emma Navarro feierte währenddessen einen ungefährdeten Zweisatzsieg. 6:4, 6:2 war das Endergebnis eines 68-minütigen Schlagabtauschs mit der Titelverteidigerin Seynep Sönmez. Die Weltranglistenzehnte gilt nach dem vorzeigten Aus von Paula Badosa nun als absolute Topfavoritin auf den Titel.

Im Halbfinale trifft Navarro auf Elina Avanesyan, die aktuell Platz 45 in der Weltrangliste der WTA belegt. Das zweite Halbfinale bestreiten mit Emiliana Arango und Daria Saville zwei Spielerinnen, die aktuell nicht in den Top 100 platziert sind. Das Turnier in der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Yucatan wird zum dritten Mal ausgetragen und gehört in diesem Jahr erstmals der 500er-Kategorie an.

