WTA Merida: Tatjana Maria und Jule Niemeier scheitern in Runde eins

Tatjana Maria ist gestern beim WTA-Tour-250-Turnier im mexikanischen Merida in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei unterlag bei dem Hartplatzturnier der Serbin Nina Stojanovic 4:6, 4:6. Jule Niemeier verpasste im heutigen Sechzehntelfinale den Sprung in die nächste Runde.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 23:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Tatjana Maria, die in der Tennis-Weltrangliste Platz 98 belegt, hatte zuletzt mit ihren Auftaktmatches zu kämpfen. Auch in Seoul und Guadalajara musste sie eine Erst-Runden-Niederlage einstecken. Bei den letzten beiden ITF Turnieren in Kanada und Mexiko erreichte sie das Halb – und Viertelfinale.

Nach dem gestrigen Aus von Maria, war die letzte Deutsche im Turnier die an Nummer vier gesetzte Dortmunderin Jule Niemeier, die zum Auftakt des WTA-250ers auf die ungesetzte Lucrezia Stefanini aus Italien traf. Die deutsche Nummer eins servierte zwar konstant, ließ aber eine Breakchance zu, die die Italienerin direkt zum 6:3 Satzgewinn nutzte. Auch im zweiten Satz konnte Niemeier gegen die ungesetzte Stefanini nicht in den entscheidenden Momenten punkten und verlor Satz zwei mit 6:2.