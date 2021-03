WTA Miami: Angelique Kerber verteilt gegen Renata Zarazua Höchststrafe

Angelique Kerber ist dank eines klaren Erfolges über Renata Zarazua in die dritte Runde des WTA-1000-Turniers von Miami eingezogen. Die deutsche Nummer eins gab gegen die Mexikanerin kein Spiel ab.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.03.2021, 21:42 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber startete bärenstark in das WTA-1000-Turnier von Miami

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) ist beim WTA-Turnier in Miami im Eiltempo in die dritte Runde gestürmt. Die frühere Weltranglistenerste ließ in ihrem Auftaktmatch die Mexikanerin Renata Zarazua nie ins Match kommen und setzte sich nach 1:02 Stunden ohne Spielverlust mit 6:0, 6:0 durch.

"Ich habe zuvor noch nie gegen sie gespielt. Ich habe versucht, mich ausschließlich auf mein Spiel zu konzentrieren", sagte die Kielerin im Anschluss.

Kerber jetzt gegen Azarenka

Kerber, die Anfang des Monats in Dubai an ihrer Auftakthürde gescheitert war, hatte in der ersten Runde ein Freilos besessen. In der nächsten Runde trifft die 33-Jährige auf die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Victoria Azarenka aus Belarus. Die Nummer 14 der Setzliste zog kampflos in Runde drei ein, da Laura Siegemund (Metzingen) aufgrund einer Knieverletzung nicht angetreten war.

Neben Kerber ist in Miami aus deutscher Sicht noch Andrea Petkovic vertreten. Die Darmstädterin hatte in der ersten Runde die Chinesin Zhang Shuai 7:5, 6:1 bezwungen und kämpft gegen die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA) ums Weiterkommen.

