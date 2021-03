WTA Miami - Auslosung: Kerber mit Freilos, Halep und Gauff mit frühem Treffen?

Die Auslosung des Tableaus der Frauen für die Miami Open (ab 23. März) ist raus. Im Gegensatz zu den Männern sind hier fast alle Topspielerinnen am Start.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2021, 13:34 Uhr

16 Spielerinnen aus den Top 17 der Welt - bzw. 32 der besten 36: Bei den Damen macht das Masters-1000-Turnier in Miami seinen Namen alle Ehre. Nur die Absage von Serena Williams trübt das Bild etwas, sie ist aber die Einzige der Topspielerinnen, die in Florida fehlen wird.

Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty, die nach einem Freilos auf eine Qualifikantin treffen wird. Überhaupt profitieren die ersten 32 Spielerinnen allesamt von einem Freilos zum Auftakt.

Halep gegen Gauff in Runde 3?

So auch die an 24 gesetzte Angelique Kerber, sie wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Nao Hibino und einer Qualifikantin, in Runde 3 könnte sie auf Victoria Azarenka treffen. Ein möglicher Kracher ebenso in Runde 3: ein Match zwischen Simona Halep und Cori Gauff, sollten beide ihre Zweitrundenmatches überstehen.

Die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka trifft wartet indes auf die Siegerin zwischen Ajla Tomljanovic und Anastasia Potapova.

Aus deutscher Sicht neben Kerber am Start: Laura Siegemund, die gegen Christina McHale eröffnet (und bei einem Sieg gegen Azarenka ran müsste). Und Andrea Petkovic, die es mit Shuai Zheng zu tun bekommt.

Im Qualifikationsturnier ist außerdem Anna-Lena Friedsam am Start, sie trifft auf Leonie Küng aus der Schweiz.

Das Turnier ist mit 3,2 Millionen US-Dollar dotiert.