WTA Miami: Angelique Kerber - was geht gegen Angstgegnerin Victoria Azarenka?

Angelique Kerber trifft in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami auf Victoria Azarenka. Von bis dato neun Partien gegen die Weißrussin konnte Kerber lediglich eine gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 09:29 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka und Angelique Kerber 2016 in Key Biscayne

Die augenblickliche Verfassung von Victoria Azarenka? Schwer zu beurteilen. Die Weißrussin, die im vergangenen Jahr mit dem Einzug in das Endspiel der US Open ihre beeindruckende Rückkehr in die absolute Weltspitze gefeiert hat, musste in Miami noch keinen einzigen Ball schlagen, um sich ihren Platz in Runde drei zu sichern. Zunächst kam Azarenka wie alle gesetzten Spielerinnen in den Genuss eines Freiloses, danach konnte Laura Siegemund aufgrund einer Verletzung nicht antreten.

Ein großer Wettbewerbsvorteil gegenüber ihrer Gegnerin am Samstag, Angelique Kerber, ist dadurch allerdings nicht entstanden. Denn die deutsche Nummer eins legte bei ihrem ersten Auftritt eine Gala hin, kam eher durch die äußeren Bedingungen ins Schwitzen als durch ihre Gegnerin Renata Zarazua, der Kerber keinen einzigen Spielgewinn zugestand.

Kerber gewinnt in Melbourne gegen Azarenka

Davon ist gegen Victoria Azarenka nicht auszugehen. Wenn sich Angelique Kerber auf eine Angstgegnerin festlegen müsste, Azarenka käme sicherlich in die engere Auswahl. 8:1 steht es nach Siegen für die Frau aus Belarus, der einzige Sieg Kerbers war aber einer jener Meilensteine, die die Linkshänderin auf ihrem Weg zum ersten Major-Triumph in Melbourne 2016 genommen hat.

Sie freue sich auf das Match gegen Vika, erklärte Kerber nach ihrem Einstands-Erfolg. Und sie erwarte ein gutes Spiel. Azarenka wiederum weiß, wie man in Florida gewinnt: Drei Titel hat sie hier gewonnen, allerdings allesamt noch in Key Biscayne, wo das Turnier bis 2018 ausgetragen wurde. Die Verletzungssorgen, die sie zuletzt das Antreten in Dubai abzusagen zwangen, hofft Azarenka überwunden zu haben. „Nach Doha habe ich mir ein wenig Zeit genommen und mich physisch und mental in eine bessere Position gebracht.“ Wie gut diese Position ist, wird Angelique Kerber heute nicht vor 20 Uhr MEZ auf dem Grandstand in Miami testen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami