WTA Miami: Anisimova beendet Andreevas Siegesserie

Amanda Anisimova zog mit einem Drei-Satz-Sieg gegen Mirra Andreeva ins Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Miami ein.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2025, 10:22 Uhr

Turnieraus für die 17-jährige Andreeva nach 13 hintereinander gewonnen Matches.

In einem Showdown zwischen zwei der besten Spielerinnen der Saison setzte sich die an Nummer 17 gesetzte Anisimova in einem zermürbenden Kampf von 2 Stunden und 49 Minuten gegen Andreeva durch. Nach drei packenden Sätzen (7-6(5), 2-6, 6-3) beendete die US-Amerikanerin den hervorragenden Lauf der neuen Nummer sechs der Welt. Der Sieg war der 10. Top-10-Sieg Anisimovas.

Die Zuschauer in Miami durften ein spannendes Dritt-Runden-Match der einzigen WTA-1000-Siegerinnen des Jahres verfolgen, indem es im dritten Satz zu einer Auseinandersetzung kam. Die US-Amerikanerin unterbrach die Partie durch ein medizinisches Time-Out. Andreeva machte mit einer Aussage in Richtung Schiedsrichterin deutlich, was sie davon hielt: "Wir wissen alle, warum sie das macht"." Eine halbe Stunde später beendete Anisimova das Dritt-Runden-Match und hat nun in Miami die Gelegenheit, mit Andreeva in Sachen 1000-Titel gleichzuziehen.

Anisimova schnappte sich Anfang der Saison den WTA-1000-Titel in Doha, Andreeva übernahm hintereinander die Titel in Dubai und Indian Wells. Die erst 17-jährige Russin hätte nach dem ersten Sunshine Swing-Sieg in Kalifornien als erste Teenagerin überhaupt die Chance auf das Sunshine Double gehabt.

In der vierten Runde des 1000-Events trifft die 23-Jährige auf Emma Raducanu. Die Britin legte in Miami bislang einem fantastischen Lauf hin und nahm in der zweiten Runde die an acht gesetzte Emma Navarro aus dem Turnier. Das Achtelfinale ist für heute um ca. 20:00 Uhr MEZ angesetzt.

Hier das Einzel-Tableau der Damen