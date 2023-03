WTA Miami: Aryna Sabalenka und Barbora Krejcikova im Gleichschritt ins Achtelfinale

Aryna Sabalenka und Barbora Krejcikova haben sich beim WTA-1000-Event in der Nacht auf Montag keine Blöße gegeben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2023, 07:17 Uhr

Aryna Sabalenka steht auch in Miami souverän im Achtelfinale

Aryna Sabalenka ist mit Sicherheit eine der Damen der Stunde auf der WTA-Tour. Und so ist es wenig überraschend, dass die Belarussin am Rande des WTA-1000-Turniers von Miami doch recht deutlich klar gemacht hat, nun auch die Nummer-eins-Position in der Weltrangliste in Angriff nehmen zu wollen. Diese Ambitionen hat die Weltranglistenzweite nun auf dem Platz eindrucksvoll bestätigt: Mit einer bärenstarken Leistung löste Sabalenka ihr Ticket für das Achtelfinale des Hartplatzklassikers.

Gerade einmal eine Stunde und sieben Minuten hielt sich die amtierende Australian-Open-Siegerin mit Kontrahentin Marie Bouzkova auf, schließlich siegte die Weltranglistenzweite deutlich mit 6:1 und 6:2. Im Achtelfinale kommt es nun zum Schlager gegen die Tschechin Barbora Krejcikova. Auch die Nummer 16 des Turniers zog problemlos in di Runde der letzten 16 ein - die Tschechin siegte gegen Madison Keys mit 7:6 (4) und 6:3.

Ansonsten gibt es am unteren Ende des Draws vorrangig ein kräftiges Lebenszeichen von Bianca Andreescu zu vermelden, die nach einem Zweisatzsieg über Sofia Kenin im Achtelfinale auf Ekaterina Alexandrova trifft. Auch Petra Kvitova und Varana Gracheva treffen im Achtelfinale des WTA-1000-Events von Miami aufeinander. Zudem haben Sorana Cirstea und Marketa Vondrousova ihr Ticket für die Runde der letzten 16 gelöst.

Hier das Tableau in Miami!