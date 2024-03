WTA Miami: Danielle Collins darf vom Heimsieg träumen

Danielle Collins hat mit einem überzeugenden 6:3 und 6:2 gegen Ekaterina Alexandrova das Endspiel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami erreicht. Dort geht es am Samstag gegen Elena Rybakina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2024, 03:38 Uhr

© Getty Images Danielle Collins kann in Miami voll überzeugen

Danielle Collins wird am Ende der Saison 2024 ihre Karriere beenden. Das hat die US-Amerikanerin auch in Miami wieder betont, die Gründe dafür sind in erster Linie gesundheitlicher Natur. Denn spielerisch kann Collins mit der Weltspitze nach wie vor absolut mithalten. Das hat sie mit dem nächsten überzeugenden Erfolg im Halbfinale von Miami unterstrichen: Denn Collins bezwang Ekaterina Alexandrova mit 6:3 und 6:2. Die Russin hatte zuvor Iga Swiatek und Jessica Petula aus dem Turnier geworfen.

Der größte Erfolg ihrer Karriere ist für Danielle Collins also nur einen einzigen Sieg entfernt. Das ist die gute Nachricht. Die nicht ganz so gute: Gegen Finalgegnerin Elena Rybakina steht die Bilanz bei einem Sieg und drei Niederlagen. Allerdings gegen diese drei Partien jeweils über die volle Distanz: zu Beginn dieser Saison in Abu Dhabi und jeweils 2023 bei den Australian Open und in Adelaide.

Rybakina mit positiver Bilanz

Collins, in jungen Jahren eine herausragende College-Spielerin, hat bislang zwei Turniersiege auf der WTA-Tour feiern können: 2021 in Palermo und San José. Und sie kann für sich in Anspruch nehmen, Ashleigh Barty in den Ruhestand geschickt zu haben. Schließlich war Danielle Collins die letzte Gegnerin der ehemaligen Weltranglisten-Ersten, die nach den Australian Open 2022 ihre Karriere überraschend beendet hatte.

Elena Rybakina hat da bekanntlich schon mehr auf der Habenseite. Vor allem natürlich den Titel in Wimbledon 2022. In ihrem Halbfinale musste die Kasachin gegen Victoria Azarenka über die volle Distanz gehen, gewann erst im Tiebreak des dritten Satzes.

