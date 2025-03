WTA Miami: Danielle Collins - solider Start in Richtung Titelverteidigung

Danielle Collins bleibt in Miami auf der Siegerspur. Die Championesse von 2024 gewann am Donnerstag (Ortszeit) auch ihre erste Partie in diesem Jahr - und zwar gegen Sorana Cirstea.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 07:08 Uhr

© Getty Images Danielle Collins hat ihre Miami-Siegesserie fortgesetzt

Im vergangenen Jahr hat Danielle Collins beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami ihren größten Karriere-Erfolg gefeiert. Und diesen beim nachfolgenden Event in Charleston auch gleich bestätigt. Die Saison 2025 ist indes noch nicht ganz so geschmeidig für Collins verlaufen. Da tut ein einigermaßen solider Auftaktsieg wie das 6:4 und 7:6 (3) gegen Solana Cirstea in Miami gut.

Nächste Gegnerin für Titelverteidigerin Collins wird Rebeka Masarova sein, die sich gegen Donna Vekic überraschend deutlich mit 6:1 und 6.3 behaupten konnte.

Sabalenka und Gauff haben es eilig

Elena Rybakina, vor knapp zwölf Monaten Finalgegnerin von Collins, musste indes schon die Segel streiche. Die Kasachin verlor gegen Ashlyn Krueger in drei Sätzen. Eilig hatten es dagegen Aryna Sabalenka und Coco Gauff. Sabalenka gewann gegen Victoria Tomova mit 6:3 und 6:0, Gauff verpasste Landsfrau Sofia Kenin mit 6:0 und 6:0 die Höchststrafe.

Einen starken Auftritt legte Naomi Osaka hin. Die Japanerin schlug Liudmila Samsonova souverän mit 6:2 und 6:4. Und auch im nächsten Match könnte Osaka gute Chancen haben - denn es geht nicht gegen Daria Kasatkina, die Nummer zwölf des Turniers. Sondern gegen Hailey Baptiste, die Kasatkina mit 3:6, 6:4 und 7:5 aus dem Tableau warf.

