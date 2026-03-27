WTA Miami: Finale! Aryna Sabalenka schlägt Elena Rybakina erneut

Die Finalniederlage bei den Australian Open ist offenbar vergessen: Aryna Sabalenka hat in der Vorschlussrunde des WTA-1000-Turniers von Miami erneut gegen Elena Rybakina gewonnen und könnte am Samstag das Sunshine Double komplettieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 06:06 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka hatte diesmal leichteres Spiel

Aryna Sabalenka greift nach ihrem ersten Sunshine Double! Die Weltranglistenerste, die zuletzt bereits in Indian Wells triumphiert hatte, erreichte am Donnerstag (Ortszeit) durch einen ungefährdeten 6:4 und 6:3-Erfolg über Elena Rybakina das Finale des WTA-1000-Turniers in Miami. Dort trifft sie auf Coco Gauff.

Im Endspiel von Indian Wells hatte Sabalenka gegen Rybakina noch einen Matchball abgewehrt, knapp zwei Wochen später hatte sie in Florida deutlich leichteres Spiel. “Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht”, meinte die Belarussin nach der nur 80-minütigen Partie. “Sie hat großartig gespielt, aber ich glaube, ich habe sie ganz schön gefordert. Ich bin stolz auf diesen Sieg.”

Sabalenka in Miami Titelverteidigerin

Sabalenka, die Rybakina zu Jahresbeginn im Finale der Australian Open noch unterlegen war, stellte im Head to Head mit der Kasachin auf 10:7. “Ich genieße unsere Rivalität wirklich sehr”, sagte die Weltranglistenerste. “Sie ist eine unglaubliche Spielerin, die mich immer an meine Grenzen bringt. Man muss gegen sie einfach immer sein bestes Tennis zeigen.”

Sabalenka fehlt nur mehr ein Sieg zu ihrer erfolgreichen Titelverteidigung in Miami. In Gauff, die sich in ihrer Halbfinalpartie klar gegen Karolina Muchova behauptet hatte, bekommt es die 27-Jährige wie im Vorjahr mit einer Lokalmatadorin zu tun. 2025 hatte Sabalenka im Finale gegen Jessica Pegula gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami