WTA Miami: Gauff erteilt Kenin Höchststrafe, Krueger schockt Rybakina

Während Coco Gauff gegen Sofia Kenin kein einziges Game verlor, musste sich Vorjahresfinalisten Elena Rybakina schon nach dem dem ersten Match vom WTA-Tour-1000-Turnier in Miami verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 20:21 Uhr

© Getty Images Coco Gauff durfte in Miami zum Auftakt jubeln

Coco Gauff war in den letzten Wochen nicht gerade prächtig in Form. Die Aussicht, in Miami gegen Sofia Kenin eröffnen zu müssen, war also keine rosige. Zumal Kenin Gauff in Wimbledon schon geschlagen hat. Aber am Ende benötigte die an Position drei gesetzte Favoritin lediglich 47 Minuten , um sich mit 6:0 und 6:0 durchzusetzen. Für Gauff war es das zweite Ergebnis dieser Art auf WTA-Level.

In der dritten Runde trifft Gauff entweder auf Maria Sakkari oder Lucia Bronzetti.

Die eher bescheidene Saison von Elena Rybakina hat sich dagegen auch in Miami fortgesetzt. Rybakina, die im Vorjahr erst im Endspiel gegen Danielle Collins verloren hat, musste sich Ashlyn Krueger mit 4:6, 6:2 und 4:6 geschlagen geben.

Zu den frühen Siegerinnen am Donnerstag zählten auch Jasmine Paolini und Qinwen Zheng. Die chinesische Olympiasiegerin von Paris 2024 gewann gegen Lauren Davis mit 6:1 und 7:5. Paolini gewann gegen Rebecca Sramkova mit 6:4 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Miami