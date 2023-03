WTA Miami: Im Rollstuhl vom Court - Andreescu schon wieder im Pech

Bianca Andreescu klebt das Pech weiterhin an den Tennisschuhen: In ihrem Achtelfinal-Match beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami musste die Kanadierin nach einem Sturz im Rollstuhl vom Court gefahren werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.03.2023, 12:26 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu hat sich schon wieder verletzt

Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Da nähert sich Bianca Andreescu gerade wieder ihrer Hochform, schlägt in Miami nach Emma Raducanu und Maria Sakkari auch Sofia Kenin - und dann stürzt die US-Open-Siegerin von 2019 so unglücklich, dass sie mit einer auf den ersten Blick schweren Knöchelverletzung im Rollstuhl vom Court gefahren werden muss. Zum Zeitpunkt der Verletzung hatte Andreescu den ersten Satz gegen Ekaterina Alexandrova zwar mit 6:7 (0) verloren, führt in Durchgang zwei aber mit 2:0.

„Es tut mir wirklich so leid, was ihr passiert ist“, erklärte Alexandrova, die nun gegen Petra Kvitova ran muss, nach dem Match. „Wenn man sie auf dem Court mit so viel Schmerzen liegen gesehen hat, dann hat das schon beim Hinschauen weh getan. Man kann nicht helfen, man kann nichts tun, das ist furchtbar. Ich wünsche ihr eine schnelle Genesung.“

Andreescu seit 2019 ohne Titel

An Miami hate Bianca Andreescu grudsätzlich gute Erinnerungen: 2021 stand sie hier im Endspiel.Allerdings musste sie auch da nach einem Sturz gegen Ashleigh Barty aufgeben.

Auf ihren nächsten Titel - es wäre dann der vierte - wartet die 22-Jährige nun aber schon recht lange: Denn seit dem großen Triumph in Flushing Meadows vor fast vier Jahren hat Andreescu, auch aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme, keinen Turniersieg mehr holen können.

