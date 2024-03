WTA Miami: Kerber startet gegen Stephens, Halep bei Comeback gegen Badosa

Angelique Kerber und Rückkehrerin Simona Halep haben beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami interessante Aufgaben zugelost bekommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 10:16 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber trifft in Miami auf Sloane Stephens

Kerber eröffnet gegen Sloane Stephens, die US-Open-Siegerin von 2017 - und damit ihrer Nachfolgerin als Championesse in Flushing Meadows. Im Fall eines Sieges wartet die an Position 19 gesetzte Sorana Cirstea. Simona Halep wurde bei ihrem Comeback Paula Badosa zugelost. Hinter der Spanierin stehen aber große Fragezeichen. Zuletzt in Indian Wells nahm sie zwar an den Tie Break Tens teil, musste für das Turnier aber zurückziehen. Danach wartet Aryna Sabalenka.

Auch Venus Williams versucht es wieder einmal. Die Veteranin bekommt es in Runde eins mit Diana Shnaider aus Russland zu tun. Spannend könnte auch das Treffen zwischen Donna Vekic und Karolina Pliskova werden.

Hier das Viertelfinale nach Setzliste in Miami:

Iga Swiatek (POL/1) Jessica Pegula (USA/5) Coco Gauff (USA/3) Ons Jabeur (TUN/6) Elena Rybakina (KAZ/4) Maria Sakkari (GRE/8) Aryna Sabalenka (BLR/2) Qinwen Zheng (CHN/7)

Hier das Einzel-Tableau in Miami