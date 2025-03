WTA Miami: Keys, Andreeva, Pegula mit ungefährdeten Auftaktsiegen

Mit Madison Keys und Mirra Andreeva haben zwei der erfolgreichsten Spielerinnen der Saison einen guten Start in das WTA-Tour-1000-Turnier in Miami hingelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 08:08 Uhr

© Getty Images Madison Keys hat in Miami einen guten Start hingelegt

Madison Keys führt ja die Jahreswertung der WTA an, Mirra Andreeva liegt nach ihren Titelgewinnen in Dubai und Indian Wells nicht weit dahinter auf Position drei. Und Keys und Andreeva ließen zum Start des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami nichts anbrennen. Die US-Amerikanerin gewann in der Night Session gegen Elina Aavanesyan sicher mit 6:3 und 6:3 und spielt in Runde drei gegen Alexandra Eala, die sich überraschend gegen Jelena Ostapenko behaupten konnte.

Mirra Andreeva hatte mit ihrer russischen Landsfrau Veronika Kudermetova überhaupt keine Probleme, gewann mit 6:0 und 6:2. Die nächste Aufgabe sollte da schon fordernder werden. Denn Andreeva trifft auf Amanda Anisimova, die in dieser Saison ja auch schon ein 1000er-Turnier gewonnen hat - nämlich in Doha.

Jessica Pegula setzte sich gegen Landsfrau Bernarda Pera sicher mit 6:4 und 6:4 durch.

Bencic chancenlos gegen Svitolina

Erstaunlich deutlich konnte sich Elina Svitolina gegen Belinda Bencic durchsetzen. Die Ukrainerin gewann mit 6:1 und 6:2 und bekommt es in Runde drei mit Karolina Muchova zu tun. Letzterer musste gegen Victoria Azarenka nur einen Satz spielen, dann gab die Belarussin auf.

Die einzige echte Überraschung am Freitag (Ortszeit) schaffte wohl Emma Raducanu, der endlich wieder ein Erfolg gegen eine prominente Spielerin gelang. Raducanu schlug Emma Navarro mit 7:6 (6), 2:6 und 7:6 (3) und spielt in Runde drei gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler.

Hier das Einzel-Tableau in Miami