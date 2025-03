WTA Miami: Mirra Andreeva sichert sich „kleines“ Sunshine Double

Im Doppel-Finale des WTA-1000-Turniers in Miami besiegte Mirra Andreeva mit ihrer Landsfrau Diana Shnaider die spanisch/japanische Paarung Bucsa/Kato in drei Sätzen und schaffte somit nach ihrem Einzel-Erfolg in Indian Wells ihr persönliches „kleines“ Sunshine Double.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2025, 02:30 Uhr

© Getty Images Nach ihrem 500er-Titel in Brisbane sicherten sich Diana Shnaider (l.) und Mirra Andreeva (r.) in Miami ihren zweiten WTA-Titel im Doppel.

Geduld von den Spielerinnen war gefragt beim Doppel-Endspiel des WTA-1000er-Turniers in Miami. Nachdem Mirra Andreeva und ihre Landsfrau Diana Shnaider die Partie gegen die Japanerin Miyu Kato und die gebürtige Moldauerin Cristina Bucsa, die seit 2015 für Spanien startet, pünktlich beginnen konnten, musste die Begegnung nach einer schnellen 3:0-Führung für das russische Duo für mehrere Stunden unterbrochen werden.

Nach der Wiederaufnahme konnten Kato, die 2023 bei den French Open im Mixed-Doppel mit Tim Pütz triumphierte, und Bucsa zwei Spiele in Folge für sich entscheiden, mussten aber dennoch den ersten Durchgang abgeben. Auch im ausgeglichenen zweiten Akt wechselte das Momentum mehrfach, ehe das spanisch/japanische Duo im Tiebreak den Satzausgleich herstellen konnte. Im entscheidenden Match-Tiebreak aber spielte die russische Paarung Andreeva/Shnaider ihre individuelle Klasse aus und siegte final mit 6:3, 6:7 (5), 10:2.

Damit feierten die Vize-Olympiasiegerinnen von Paris nach ihrem Erfolg zu Jahresbeginn beim WTA-500-Turnier in Brisbane ihren zweiten WTA-Titel und somit größten Erfolg auf der Tour.

Hier das Doppel-Tableau aus Miami