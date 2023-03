WTA Miami: Niemeier, Maria und Friedsam raus - Raducanu angeschlagen

Julie Niemeier, Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam sind zum Auftakt des WTA-1000er-Turniers in Miami bereits ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2023, 05:59 Uhr

Kein guter zweiter Tag bei den Miami Open für die Spielerinnen des DTB - alle drei Starterinnen sind hier ausgeschieden.

Jule Niemeier unterlag Anna Blinkova mit 4:6, 1:6, Tatjana Maria verlor gegen Marketa Vondrousova mit demselben Ergebnis; Anna-Lena Friedsam schied gegen Xinyu Wang mit 6:3, 4:6 und 2:6 aus.

Nachdem am Dienstag auch Tamara Korpatsch verloren hatte, steht Laura Siegemund als einzige Spielerin in Runde 2. Sie hatte mit 6:3, 6:4 gegen Mayar Sherif gewonnen, und das nach einer Kraftleistung: Siegemund hatte am vergangenen Sonntag in Indian Wells noch das Doppelfinale bestritten, war anschließend über Nacht nach Miami geflogen und musste dort ihr erstes Qualifikationsspiel bereits am Montag bestreiten.

Siegemund trifft heute auf Paula Badosa.

Andreescu schlägt Raducanu

Im Duell zweier Ex-US-Open-Siegerinnen hatte am Abend Bianca Andreescu gegen Emma Raducanu mit 6:3, 3:6, 6:2 die Oberhand behalten. Raducanu schien dabei wer erneut Probleme am Handgelenk zu haben. Sie müsse das nun noch mal genau untersuchen lassen schauen, wie ihre nächsten Schritte aussehen würden, erklärte sie.

Andreescu trifft nun auf Maria Sakkari.

In der Night Session verlor mit Sloane Stephens eine weitere ehemalige Siegerin aus New York, für sie kam gegen Landsfrau Shelby Rogers mit 4:6, 6:3, 2:6 das Aus.

Erfolgreich ins Turnier gestartet ist Viktorija Golubic aus der Schweiz mit einem 7:6 (3), 6:1 über Hailey Baptiste, Landsfrau Jil Teichmann hingegen unterlag Karolina Muchova mit 0:6, 2:6.

Ansonsten weiter, unter anderem: Sorana Cirstea, Sofia Kenin, Taylor Townsend und Leylah Fernandez.

Heute am Start ist dann Julia Grabher: Sie ist die einzige Starterin für Österreich, nachdem sie als Lucky Loserin für Iga Swiatek ins Feld gekommen war. Gegnerin: Claire Liu.

