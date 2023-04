WTA Miami: Nur noch Petra Kvitova das Sunshine Double von Elena Rybakina verhindern

Petra Kvitova obliegt es, Elena Rybakina doch noch vom Gewinn des Sunshine Doubles 2023 abzuhalten. Diese beiden Frauen treffen sich heute um 21 Uhr MESZ im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 06:58 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova spielt heute gegen Elena Rybakina um den Titel in Miami

Eines haben Elena Rybakina und Petra Kvitova gemeinsam: Beide dürfen als ewig als Wimbledon-Siegerinnen firmieren, die Tschechin hat dies sogar zwei Mal geschafft. Rybakina könnte mit einem Sieg im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers heute Abend in Miami allerdings in eine weitere erlauchte Gruppe aufsteigen: Denn vor der Kasachin haben lediglich Steffi Graf (1994 und 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) und im vergangenen Jahr Iga Swiatek das sogenannte Sunshine Double geholt, also sowohl die Turniere in Indian Wells wie auch in Miami gewonnen.

Kvitova zog am Freitag jedenfalls mit einem 7:5 und 6:4 gegen Sorana Cirstea nach, beendete den Erfolgslauf der Rumänin, dem auch Aryna Sabalenka zum Opfer gefallen war. Dabei sah es im ersten Satz danach au, als könne Cirstea den nächsten Schritt machen. Kvitova aber kämpfte sich von einem 2:5-Rückstand zurück in den Satz und gewann diesen auch.

Kvitova und Rybakina mit ausgeglichener Bilanz

Die Bilanz zwischen Petra Kvitova und Elena Rybakina ist ausgeglichen: Während Rybakina die erste Begegnung im vergangenen Herbst in Ostrava für sich entscheiden konnte, revanchierte sich Kvitova Anfang dieser Saison in Adelaide mit einem Zwei-Satz-Erfolg. Die Erfahrung spricht eher für die Tschechin: Es wird bereits das elfte Endspiel von Kvitova auf 1000er-Level werden, Rybakina hält erst bei zwei.

Andererseits hat Rybakina ihr erstes noch gut in Erinnerung, vor zwei Wochen in Indian Wells konnte sie sich ja an Aryna Sabalenka für die Niederlage bei den Australian Open 2023 revanchieren. In Miami strebt sie nun ihren 14. Matcherfolg in Folge an.

