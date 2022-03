WTA Miami: Osaka kampflos, Bencic ohne Mühe weiter

Naomi Osaka ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami kampflos in das Achtelfinale eingezogen. Gegnerin Karolina Muchova konnte zum Match mit der viermaligen Grand-Slam-Siegerin nicht antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 21:15 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka musste sich am Samstag nicht weiter bemühen

So richtig in Schwung sind die Matches der Frauen beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami am Samstag nicht gekommen. Zunächst zog Karolina Muchova aufgrund einer Bauchmuskelverletzung vor ihrem Match gegen Naomi Osaka zurück. Die Japanerin, die in Runde zwei Angelique Kerber besiegt hatte, steht damit im Achtelfinale und trifft dort entweder auf Ann Li oder Alison Riske.

Ebenfalls kampflos weiter ist Lucia Bronzetti, weil deren Gegnerin Anna Kalinskaya aufgrund einer Verletzung am Ellbogen nicht antreten konnte. Bronzetti spielt übermorgen gegen Daria Saville um den Einzug in das Viertelfinale. Saville wiederum profitierte beim Stand von 6:0 und 1:0 von der Aufgabe von Katerina Siniakova.

Immerhin: Belinda Bencic kam mit einem glatten 6:4 und 6:1 gegen Heather Watson ebenso auf sportlichem Wege weiter wie Australian-Open-Finalistin Danielle Collins, die Vera Zvonareva mit 6:1 und 6:4 besiegte.

Hier das Einzel-Tableau in Miami