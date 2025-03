WTA Miami: Pegula stoppt Sensationslauf von Eala im Halbfinale

Jessica Pegula hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami das Endspiel erreicht. Die Lokalmatadorin gewann gegen Sensationsfrau Alexandra Eala in drei Sätzen. Nun geht es gegen Aryna Sabalenka um den Titel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.03.2025, 06:07 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula steht im Endspiel von Miami

Miami 2025 sieht einer Wiederauflage des Endspiels der US Open 2024. Denn nach dem mühelosen Sieg von Aryna Sabalenka gegen Sara Errani zog ein paar Stunden später auch Jessica Pegula in das Finale des WTA-Tour-1000-Turniers ein. Pegula allerdings musste sich richtig strecken, gewann gegen Alexandra Eala von den Philippinen mit 7:6 (4), 5:7 und 6:3. Eala hatte auf dem Weg ins Halbfinale ja neben anderen auch Madison Keys und Iga Swiatek besiegt.

Pegula, die in der laufenden Saison bereits den Titel in Austin holen konnte, hatte im vergangenen Sommer erstmals das Endspiel eines Majors erreicht. Und das auch noch bei ihrem “Heim-Grand-Slam”. Im Finale unterlag sie Sabalenka dann aber mit 5:7 und 5:7. Und nach den bisherigen Eindrücken in Miami muss Sabalenka auf für das nun anstehende Treffen als Favoritin gelten. Vin den acht bisherigen Partien gegen die Weltranglisten-Erste konnte Jessica Pegula nur zwei gewinnen.

Pegula um vierten 1000er-Titel

Für Alexandra Eala, die an der Rafa Nadal Academy trainiert, geht mit der Niederlage gegen Pegula dagegen eine Traumwoche zu Ende. Eala war mit einer Wildcard ins Feld gekommen, wird sich in den WTA-Charts um sagenhafte 134 Positionen auf Platz 75 verbessern.

Für Jessica Pegula geht es um den den vierten Triumph bei einem WTA-Tour-1000-Turnier. Bisher konnte sie 2022 in Guadalajara (dieses Event war ausnahmsweise in die höchste Kategorie gerutscht), 2023 in Montreal und im vergangenen Sommer erneut in Kanada zuschlagen, dann allerdings in Toronto..

Hier das Einzel-Tableau in Miami