WTA Miami: Sabalenka bezwingt Zheng, Paolini wartet im Halbfinale

Aryna Sabalenka steht im Halbfinale des WTA 1000er-Turniers in Miami. Gegen Qinwen Zheng setzte sich die Weltranglistenerste 6:2, 7:5 durch und trifft im Halbfinale auf Jasmine Paolini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 07:21 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka führt das Feld in Miami als Weltranglistenerste an.

Für Aryna Sabalenka gestaltete sich das Match vor allem durch die Aufschlagschwäche von Gegnerin Qinwen Zheng als ungefährdete Nummer. Die Chinesin, die im letzten Jahr mit ihrem Serve zu überzeugen wusste, kassierte in der Partie gegen die Weltranglistenerste ganze sieben Aufschlagverluste. Zu wenig, um gegen die Belarussin etwas ausrichten zu können.

Dabei lieferte Aryna Sabalenka im zweiten Satz auch selbst keine gute Leistung ab. Die Partie entwickelte sich in dieser Phase zu einem Break-Festival, das die 26-Jährige dann als erste Spielerin beenden konnte. Da Qinwen Zheng sich jedoch nicht mehr stabilisierte, endete die Partie nach 1:37 Stunde Spielzeit mit einem Zweisatzerfolg für die dreifache Grand-Slam-Siegerin.

Jasmine Paolini fordert die Weltranglistenerste

Aryna Sabalenka spielt nun gegen Jasmine Paolini um den Finaleinzug. Die Italienerin siegte gegen Madga Linette, die im Achtelfinale Coco Gauff aus dem Turnier nehmen konnte, mit 6:3, 6:2 und liefert damit in Florida ihre bisher beste Saisonleistung ab. Vor einem Jahr scheiterte die Weltranglistesiebte beim Turnier in Miami direkt in der ersten Runde.

Damen-Einzel-Tableau in Miami