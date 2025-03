WTA Miami: Sabalenka, Gauff, Osaka ziehen ins Achtelfinale ein

Mit Aryna Sabalenka, Coco Gauff und Naomi Osaka schafften drei Grand-Slam-Championessen beim WTA-1000er-Event in Miami mit unterschiedlichem Aufwand den Sprung ins Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 21:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Knapp drei Stunden musste Naomi Osaka kämpfen, um den Einzug ins Achtelfinale von Miami zu fixieren.

Sabalenka und Paolini profitieren von Aufgaben ihrer Gegnerinnen

Nur einen Satz hatte die topgesetzte Aryna Sabalenka auf dem Court zu verbringen. Gegen die rumänische Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse dominierte die Belarussin die Begegnung von Beginn an mit ihren druckvollen Schlägen. Nach 40 Minuten sicherte sich die Weltranglistenerste den ersten Durchgang, wonach sich ihre 27-jährige Gegnerin am rechten Oberschenkel behandeln ließ und die Partie nicht mehr weiterführen konnte. In der Runde der letzten 16 sieht sich die 26-jährige Sabalenka entweder der Schweizerin Rebeka Masarova oder der an Position 14 geführten Danielle Collins aus den USA gegenüber.

Ebenfalls von einer verletzungsbedingten Aufgabe profitierte die an Nr. 6 gesetzte Jasmine Paolini. Die Italienerin führte im ersten Satz gegen die dreifache Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur mit 4:3, ehe sich die Tunesierin während des Ballwechsels an der Wade verletzte und die Partie nach 31 Minuten aufgeben musste. Im Achtelfinale bekommt es die 29-jährige Paolini mit der Japanerin Naomi Osaka zu tun.

Osaka ringt Baptiste nieder

Die 27-jährige Osaka musste hart und lange um ihren Erfolg gegen die US-amerikanische Wildcard-Spielerin Hailey Baptiste kämpfen. Im Entscheidungssatz lag die vierfache Grand-Slam-Siegerin bereits mit 2:4 im Rückstand, ehe sie sich mit vier Spielgewinnen in Folge doch noch den Einzug ins Achtelfinale nach knapp drei Stunden sichern konnte.

Gauff beißt sich gegen Sakkari durch

Ein Match mit zwei verschiedenen Halbzeiten hatte die an Nr. 3 gesetzte Coco Gauff gegen die an Position 28 geführte Maria Sakkari zu bestreiten. Während die US-Amerikanerin den ersten Durchgang klar dominierte, steigerte sich die Griechin im weiteren Verlauf und lag im zweiten Satz lange in Front. Nach einem 2:4-Rückstand verringerte die 21-jährige Gauff wieder ihre Fehlerquote und fixierte mit vier Spielgewinnen in Folge den 6:2, 6:4-Erfolg nach 76 Minuten. Im Achtelfinale trifft die US-Open-Siegerin von 2023 auf die Siegerin der Begegnung zwischen Magda Linette aus Polen und der Tschechin Linda Fruhvirtova.

Hier das Einzel-Tableau aus Miami