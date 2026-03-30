WTA Miami: Sabalenka, Siniakova, Townsend - das doppelte Double

Nach Aryna Sabalenka im Einzel haben auch Katerina Siniakova und Taylor Townsend im Doppel hintereinander die 1000er in Indian Wells und Miami gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 06:15 Uhr

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Man müsste sich fast ein bisschen in die Geschichtsbücher der WTA vertiefen um nachzuforschen, ob es schon einmal ein Finale gegeben hat, das auf zwei verschiedenen Courts ausgetragen wurde. Am gestrigen Sonntag war es jedenfalls so weit. Denn Katerina Siniakova und Taylor Townsend auf der einen und Jasmine Polini und Sara Errani auf der anderen Seite begannen ihr Endspiel im hard Rock Stadium. Zu Ende wurde das Match aber auf dem Grandstand geführt.

Und Siniakova und Townsend folgten mit dem 7:6 (0) und 6:1 gegen die beiden Italienerinnen er Vorgabe von Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste hatte am Tag zuvor ja mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Coco Gauff ebenfalls das Sunshine Double geholt.

Damit hat es in Miami gewissermaßen ein doppeltes Double gegeben. Und beides entsprach auch absolut der Papierform. Gerade im Paarlauf hat es in den vergangenen Jahren aber schon auch immer wieder Überraschungen gegeben. Siehe dazu auvh die Männer, bei denen in indian Wells Manuel Guinard und Guido Andreozzi doch sehr unerwartet den Titel holen konnten.

Katerina Siniakova und Taylor Townsend sind dagegen über jeden Zweifel erhaben. Die Tschechin sowieso, sie hat mit Landsfrau Barbora Krejcikova ja schon den Karriere-Grand-Slam im Doppel geholt. Und aber auch gemeinsam mit Townsend schon in Wimbledon und bei den Australian open reüssiert.