WTA Miami: Sabalenka und Rybakina marschieren schon wieder

Mit Aryna Sabalenka und Elena Rybakina haben die beiden Finalistinnen von Indian Wells auch beim WTA-Tour-1000-Event in Miami das Viertelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2023, 06:14 Uhr

Das war ja nicht einmal knapp: Aryna Sabalenka ließ im heiß erwarteten Achtelfinalschlager in Miami gegen Barbora Krejcikova aber so gar nichts anbrennen, gewann mit 6:3 und 6:2. Die beiden hatten schon vergangene Woche in Indian Wells gegeneinander gespielt, auch da war Sabalenka zu stark für die French-Open-Siegerin von 2021. In Dubai dagegen hatte sich Krejcikova nach einer formidablen Aufholjagd durchgesetzt.

Sabalenka trifft nun auf die erstaunliche Sorana Cirstea, die sich auch gegen Marketa Vondrousova in zwei Sätzen behaupten konnte.

Kvitova weiter, Andreescu muss aufgeben

Für Elena Rybakina dagegen bleibt das Sunshine Double weiterhin eine realistische Option. Die Kasachin mit russischen Wurzeln gewann gegen Elise Mertens mit 6:4 und 6:3 und trifft nun auf Martina Trevisan aus Italien.

Die Hoffnungen der US-Fans trägt Jessica Pegula nach ihrem Zwei-Satz-Erfolg gegen Magda Linette. Pegula spielt im Viertelfinale gegen Anastasia Potapova aus Russland. Das letzte Match der Runde der letzten acht tragen Ekaterina Alexandrova, die von der Aufgabe von Bianca Andreescu profitierte, und Petra Kvitova gegeneinander aus.

Hier das Einzel-Tableau in Miami