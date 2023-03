WTA Miami: Schön, dass Bianca Andreescu wieder in Fahrt kommt

Mit ihrem Zweitrunden-Erfolg gegen Maria Sakkari hat Bianca Andreescu in Miami ein lautes Lebenszeichen von sich gegeben. Jetzt geht es gegen Sofia Kenin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.03.2023, 08:04 Uhr

An dieser Stelle wurde ja schon öfters die Theorie breitgetreten, dass das Frauentennis ganz dringend auf Erfolge von Cori Gauff und Emma Raducanu angewiesen sei. Weil diese beiden Spielerinnen weit mehr mitbringen als nur solide Grundschläge und eine starke Beinarbeit: Charisma nämlich. Und Humor.

Diese sehr kurze Liste wollen wir nun auch um Bianca Andreescu erweitern. Fast hätte man die Kanadierin, die 2019 wie aus dem Nichts die Titel in Indian Wells, in Montreal und vor allem bei den US Open geholt hat, aufgrund ihrer mühseligen Verletzungsgeschichte vergessen. Aber mit dem Einzug in die dritte Runde in Miami hat Andreescu schonmal die Rückkehr unter die 30 besten weiblichen Profis der Welt sichergestellt.

Kerber rudert zurück

Angelique Kerber hat Andreescu in jener Saison zwischendurch mal als „Drama Queen“ bezeichnet, als eine Gegnerin also, die aus kleinen Verletzungen auf dem Court viel, ja: zu viel macht. Kerber ist dann gleich wieder zurückgerudert, aber tatsächlich ist bei Matches von Bianca Andreescu immer was los. Spielerisch und taktisch ist sie den Kolleginnen Gauff und Raducanu jedenfalls ein gutes Stück voraus, athletisch dagegen hat Andreescu vor allem gegen Gauff das Nachsehen (andererseits: wer außer Iga Swiatek nicht?).

Ansehnlich sind die Partien von Andreescu eigentlich immer. Weil man nicht weiß, was einen erwartet. Da kommt schon mal der Vorhand-Slice. Und zwar als taktisches Mittel und nicht aus höchster Not geboren. Andreescu, immer noch erst 22 Jahre alt, sucht nach Wegen zu gewinnen, egal, wie das aussieht. Ob das auf Dauer gegen Power-Hitterinnen wie Aryna Sabalenka oder Elena Rybakina reichen kann, wird sich zeigen.

Andreescu mit positiver Bilanz gegen Kenin

Die nächste Aufgabe in Miami kommt aber doch einigermaßen freundlich daher: Sofia Kenin hat wie Bianca Andreescu zwar auch schon einen Grand-Slam-Titel in der Tasche (Anfang 2020 bei den Australian Open), die US-Amerikanerin lebt aber wie Andreescu eher von der Finesse denn von ihrem Schlagtempo. Andreescu hat jedenfalls allen Grund, optimistisch in die Partie gegen Kenin zu gehen: Im Head-to-Head führt die Kanadierin mit 3:1.

Die beiden anderen Hoffnungsträger haben sich in Miami ja schon verabschiedet: Für den Exit von Emma Raducanu zeichnete Bianca Andreescu höchstselbst verantwortlich. Und Cori Gauff musste sich am Samstag Anastasia Potapova geschlagen geben.

