WTA Miami: Simona Halep verliert bei Comeback gegen Paula Badosa

Nach eineinhalb Jahren erzwungener Pause gab Simona Halep beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami ein gutes aber unerfolgreiches Comeback gegen die Spanierin Paula Badosa.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 23:24 Uhr

© Getty Images

"Skandalöse Anschuldigungen" hatte Simona Halep die massiven Vorwürfe genannt, die die Rumänin gut eineinhalb Jahre von der WTA-Tour fernhielten. Nun ist die Krisenzeit für die mittlerweile 32-Jährige frühzeitig vorbei - eine zunächst ausgeprochene Strafe des Internationalen Sportgerichtshofs CAS von vier Jahren wurde erst am 5. März dieses Jahres auf neun Monate verkürzt - wohl auch aufgrund der breiten Unterstützung, die die Ex-Weltranglisten-Erste von ihren Spielerkolleginnen erhalten hatte.

Nun kann Halep endlich wieder mit großartigem Tennissport für Schlagzeilen sorgen. Und das gelang der Südosteuropäerin auch phasenweise bei der ersten sich gebotenen Möglichkeit. Die in Miami mit einer Wildcard ausgestattete Dame aus Constanta musste sich allerdings in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers im Bundesstaat Florida gegen die ebenfalls an einem Comeback arbeitende Paula Badosa nach knapp zwei Stunden mit 6:1, 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Halep überzeugte in ihrem ersten Auftritt seit den US Open 2022 bereits in mehreren Belangen, konnte die sich ständig wechselnde Partie am Ende aber nicht nach Hause spielen. Badosa kann nun recht entspannt dem Zweitrunden-Kracher gegen die zweitgesetzte Aryna Sabalenka entgegenblicken. Einerseits hat die Ibererin gegen die hoch eingestufte Weißrussin nichts zu verlieren, andererseits befindet sich die 25-Jährige aus Minsk in einer schier unvorstellbaren Situation. Am Dienstag wurde bekannt, dass ihr Lebensgefährte und Ex-NHL-Profi Konstantin Kozlov in Miami mit erst 42 Jahren ums Leben gekommen ist.

