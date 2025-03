WTA Miami: Swiatek erhöht Serie auf 25, Svitolina zu stark für Muchova

Iga Swiatek und Elina Svitolina haben am frühen Sonntag das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 20:05 Uhr

Jetzt ist die 25 voll. So viele WTA-Tour-1000-Turniere sind es in Folge, in denen Iga Swiatek mindestens das Achtelfinale erreicht hat. In Miami gelang der Polin dies mit einem 7:6 (3) und 6:1 gegen Elise Mertens.

Nächster Gegnerin von Swiatek wird Elina Svitolina sein. Die Ukrainerin gewann auch die dritte Begegnung mit Karolina Muchova, diesmal mit 6:2, 3:6 und 6:2.

Ebenfalls weiter ist Marta Kostyuk mit einem ungefährdeten 6:2 und 6:1 gegen Anna Blinkova. Bemerkenswert an diesem Match war wohl nur die Art und Weise, wie Kostyuk es beendet - nämlich mit einem Aufschlag von unten.

Hier das Einzel-Tableau in Miami