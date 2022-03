WTA Miami: Victoria Azarenka nach Aufgabe - "Hätte heute nicht auf den Platz gehen sollen"

Victoria Azarenka hatte mit ihrer plötzlichen Aufgabe im Drittrundenmatch gegen Linda Fruhvirtova überrascht. Nun hat sie sich erklärt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 12:31 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka

Azarenka lag gegen die junge Tschechin mit 2:6, 0:3 zurück, als sie zunächst die Physiotherapeutin rief, dann aber das Match für beendet erklärte und schnurstracks vom Platz lief. Zur Überraschung aller, auch der Schiedsrichterin, die sie vergeblich noch mal rief.

Neben Irritation zog der Abgang der ehemaligen Nummer 1 der Welt auch einige böse Worte mit sich, Azarenka wurde als schlechte Verliererin bezeichnet, ihr mangelnder Sportsgeist vorgeworfen.

Azarenka: "Letzte Wochen sehr stressig"

Nun hat sich die Belarussin zu Wort gemeldet und private Gründe für ihren Abgang genannt. "Ich hätte heute nicht auf den Platz gehen sollen", schrieb Azarenka in einer Stellungnahme. Die letzten Wochen seien in ihrem Privatleben sehr stressig gewesen. "Das letzte Match hat mir so viel Energie gezogen, aber ich wollte wieder vor diesem tollen Publikum spielen, das mich auch durch mein erstes Match gezogen hat. Ich wollte da raus, aber es war ein Fehler", so die 32-Jährige.

Sie hoffe nun, eine Pause einlegen und zurückkommen zu können. "Ich gratuliere meiner Gegnerin und wünsche ihr weiterhin alles Gute im Turnier und beim Beginn ihrer Karriere."

Linda Fruhvirtova kommt nun in Top 200

Linda Fruhvirtova, aktuell die Nummer 279 im WTA-Ranking, steht damit überraschend im Achtelfinale. Sie hatte in Runde 2 gegen Elise Mertens gewonnen und dabei ihren ersten Sieg über eine Top-50-Spielerin geschafft. Der Sieg über Azarenka wird sie in der kommenden Woche in die Top 200 der Welt bringen.

Sie trifft nun auf Paula Badosa.

Auch Schwester Brenda Fruhvirtova, erst 14 Jahre, hatte kürzlich auf sich aufmerksam gemacht, als sie in Tucuman ein ITF-Turnier gewonnen hatte.