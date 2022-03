WTA Miami: Viertelfinale! Naomi Osaka lässt auch Alison Riske keine Chance

Naomi Osaka bleibt beim WTA-1000-Event von Miami weiterhin unantastbar. Die Japanerin ließ auch Alison Riske in Runde vier keine Chance und erreichte sicher das Viertelfinale. Auch Daria Saville und Danielle Collins erreichten am Montag die Runde der letzten Acht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 21:27 Uhr

Naomi Osaka hat beim WTA-1000-Event von Miami das Viertelfinale erreicht

Langsam, aber sicher hat sich Naomi Osaka in der Saison 2022 eingegroovt. Nachdem die Japanerin zum Start ins Spieljahr keine nennenswerten Erfolge verbuchen konnte, steht Osaka nun beim WTA-1000-Event von Miami im Viertelfinale. Und zwar in beeindruckender Manier.

Im bisherigen Turnierverlauf musste die 24-Jährige keinen Satz abgeben, im Achtelfinale hatte Alison Riske der vierfachen Major-Siegerin ähnlich wenig entgegenzusetzen wie bereits Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber in Runde zwei. Für Osaka ist es der zweite Viertelfinaleinzug in Florida nach 2021.

Osaka nun gegen Collins

Im Viertelfinale trifft die 24-Jährige nun auf die US-Amerikanerin Danielle Collins, die im Achtelfinale überraschend klar gegen Ons Jabeur die Oberhand behielt. Mit 6:2 und 6:4 löste die diesjährige Australian-Open-Finalistin ihr Ticket für die Runde der letzten Acht.

Ebenfalls im Viertelfinale steht indes Daria Saville, die in den letzten Wochen in absoluter Topform agiert. Die Australierin setzte sich in einem umkämpften Match gegen die Italienerin Lucia Bonzetti durch.

Hier geht´s zum Draw von Miami!