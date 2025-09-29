WTA: Mirra Andreeva macht's wie Roger Federer

Mirra Andreeva hat sich in vielerlei Hinsicht in diesem Jahr stark verbessert. Neben spielerischen Aspekten nimmt sich die 18-Jährige nun vor allem mehr Zeit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 12:59 Uhr

© Getty Images

Für Mirra Andreeva ging's dann doch deutlich schneller nach oben, als man dachte. Andreeva hatte vor zwei Jahren erstmals auf sich aufmerksam gemacht - neben starkem Tennis vor allem mit ihrer Schwärmerei für Andy Murray, der im echten Leben ja “so wunderschön” sei.

Was Murray auf seine Weise kommentierte: “Stellt euch vor, wie gut sie werden wird, wenn sie ihre Augen machen lässt”, so der Schotte.

Ob Andreeva sich wirklich einer Laser-OP unterzogen hat? Ist nicht bekannt. Dass sie andere Dinge angepasst hat, aber wohl. Vor allem spielt sie aggressiver, ohne zu überdrehen; auch körperlich hat die junge Russin mittlerweile zugelegt. Ergebnis: Platz 5 im Ranking aktuell, unter anderem dank ihrer Turniersiege-Doppelpacks in Dubai und Indian Wells im Frühjahr.

Mirra Andreeva nimmt sich die Zeit

Aber noch was hat Andreeva verbessert: Sie ist erwachsener geworden, wie sie im Rahmen des Turniers in Peking erklärte. “Ich versuche nicht (mehr), die Anlage früher zu verlassen, nur weil ich nach Hause gehen möchte. Ich will meine Pressekonferenzen halten, mir Zeit fürs Mittagessen, für Behandlungen nehmen”, sagte sie. “Ich beeile mich nicht, nur um nach Hause zu gehen und Netflix zu schauen. Ich möchte einfach professionell sein und alle Dinge tun, die ich hier zu tun habe. Danach kann ich mich entspannen und das tun, was ich außerhalb des Platzes und außerhalb des Geländes tun möchte.”

Klingt nach einer Herangehensweise, die auch ein ganz Großer des Tennissports einst pflegte: Roger Federer. Da bestimmte Dinge einfach dazugehören - von Medienarbeit bis Fitnesstraining -, versuche er, diese Dinge positiv anzunehmen, hatte Federer einst erzählt. Anstatt sie nur widerwillig abzuarbeiten.

Es ist ihm ziemlich gut gelungen. Mirra Andreeva scheint auf einem ebenso guten Weg.