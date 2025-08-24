WTA Monterrey: Diana Shnaider holt in Mexiko ihren fünften WTA-Titel

Diana Shnaider gewinnt ein rein russisches Finale gegen Ekaterina Alexandrova in drei Sätzen – und feiert in Monterrey bereits ihren fünften Titel auf der WTA-Tour.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 16:07 Uhr

© Getty Images

Ein kurzer Regenschauer zu Beginn? Geschenkt. Diana Shnaider ließ sich am späten Samstagabend beim Abierto GNP Seguros in Monterrey von grauem Himmel und nassem Court nicht aus dem Konzept bringen – und setzte sich in einem intensiven russischen Duell gegen Ekaterina Alexandrova mit 6:3, 4:6, 6:4 durch.

Nach über zwei Stunden Spielzeit durfte die 20-Jährige jubeln: Es war ihr erster Einzeltitel 2025, der zweite auf WTA-500-Niveau – und bereits der fünfte Karriere-Titel insgesamt. Seit ihrer ersten Finalniederlage ist Shnaider in Endspielen übrigens ungeschlagen: fünf Finals, fünf Siege.

Bei US Open gegen Laura Siegemund

„Danke an das Publikum für die Unterstützung – die Atmosphäre war fantastisch!“, sagte Shnaider nach dem Match im On-Court-Interview. „Es war ein Vergnügen, hier zu spielen und hoffentlich auch gutes Tennis zu zeigen. Muchas gracias, Monterrey – bis nächstes Jahr!“

Einfach war der Weg zum Titel nicht: Gleich viermal musste Shnaider diese Woche in den Tiebreak, im Viertelfinale kämpfte sie Weltranglisten-13. Elise Mertens in einem fast dreistündigen Marathonmatch nieder. Auch das Finale war umkämpft: Nach einem starken Start verlor sie im zweiten Satz den Rhythmus, behielt aber im entscheidenden Durchgang die Nerven. Zwei Breakbälle wehrte sie im dritten Satz ab.

Für Shnaider war es nicht nur ein Titel für den Kaminsims, sondern auch ein starkes Signal vor dem Saisonhöhepunkt: Bei den US Open trifft sie zum Auftakt auf Laura Siegemund. Alexandrova bekommt es mit Anastasija Sevastova zu tun.

Das Einzel-Tableau in Monterrey.