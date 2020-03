WTA Monterrey: Kim Clijsters mit zweitem Auftritt, auch Victoria Azarenka gibt Comeback

Diese Woche geht in Monterrey ein WTA-International-Event über die Bühne. Mit dabei sind neben den topgesetzten Damen, Johanna Konta und Elina Svitolina, auch Kim Clijsters und Victoria Azarenka.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 20:04 Uhr

Kim Clijsters wird beim WTA-International-Event in Monterrey ihrem Comeback ein weiteres Kapitel hinzufügen - auch Victoria Azarenka kehrt auf die Tour zurück.

Klappe die Zweite für Kim Clijsters Comeback im Tenniszirkus. Die mittlerweile 36-Jährige wird diese Woche beim WTA-International-Event in Monterrey ihr nächstes Turnier bestreiten - der Belgierin wurde eine Wildcard zugesprochen. Bereits bei ihrem letzten Auftritt in Dubai wusste die ehemalige Weltranglistenerste zu überzeugen, forderte die Australian-Open-Finalistin dieses Jahres, Garbine Muguruza, besonders im zweiten Durchgang bis ans Äußerste - musste sich dann aber doch geschlagen geben.

Und auch bei ihrem zweiten Turnier hat die Wiederkehrerin ein hartes Los erwischt: Mit Johanna Konta bekommt Kim Clijsters es gleich in Runde eins mit der Nummer zwei der Setzliste zu tun. Für die beiden Damen ist es das erste Aufeinandertreffen - als Clijsters 2012 vorübergehend zurücktrat, war Konta gerade einmal 20 Jahre alt. Die Britin rangiert aktuell auf Rang 15 der WTA-Rangliste, hatte aber einen verkorksten Start ins Jahr 2020 hingelegt: Drei Mal stand die vierfache Toursiegerin in diesem Jahr auf dem Platz, drei Mal musste sie diesen als Verliererin verlassen.

Auch Victoria Azarenka kehrt zurück

Kim Clijsters ist aber nicht die einzige Dame, die in Monterrey mit der Aura eines Comebacks auf den Platz gehen wird: Auch für die zweifache Australian-Open-Siegerin Victoria Azarenka ist es der erste Auftritt seit den US Open 2019 auf der WTA-Tour. Die Weißrussin kommt mit guten Erinnerungen in die mexikanische Millionenstadt. Im Vorjahr hatte die Weißrussin hier ihr einziges Endspiel der Saison erreicht - musste in diesem aber gegen Garbine Muguruza aufgeben.

Als topgesetzte Dame wird in Monterrey Elina Svitolina ins Rennen gehen. Die Ukraininerin rangiert auf Platz sieben der Weltrangliste, ist in dieser Saison aber noch auf der Suche nach ihrer Form: Das Erreichen des Achtelfinals bei den Australian Open war für die 25-Jährige bislang das höchste der Gefühle. Als Drittgesetzte geht in Monterrey die Polin Magda Linette an den Start, auf vier folgt ihr Sloana Stevens, welche in Mexiko einen weiteren Anlauf startet, sich aus ihrer Formkrise zu spielen. Besonders in der ersten Runde werden aber wohl alle Augen auf Kim Clijsters Erstrundenpartie gerichtet sein.

Hier geht´s zum Draw in Monterrey.