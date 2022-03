WTA Monterrey: Leylah Fernandez meldet sich zurück

Leylah Fernandez hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Monterrey die Mission Titelverteidigung erfolgreich begonnen. Ihr Sieg gegen Anna Karolina Schmiedlova war erst der zweite des Tennisjahres 2022.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2022, 19:13 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez hat 2022 erst wenige Matches bestritten

Die spannendste Frage beim WTA-Tour-250-Turnier in Monterrey betrifft sicherlich die Turnierfavoritin: Elina Svitolina hat der WTA am Montag ein Ultimatum gestellt. Sollte die Spielerinnen-Organisation nicht angemessen auf den russischen Angriff auf Svitolinas Heimatland, die Ukraine, reagieren, dann werde sie zum Erstrunden-Match gegen Anastasia Potapova nicht antreten. Keine einfache Situation für alle Beteiligten, auch nicht für die Russin, die sich via Twitter zu Wort meldete.

Von der untersten Zeile des Tableaus grüßt derweil Leylah Fernandez, Titelverteidigerin in Monterrey und letztjährige Finalistin bei den US Open. Fernandez hat sich in der Saison 2022 bislang extrem rar gemacht, lediglich ein Match gewonnen (gegen Ekaterina Alexandrova beim Vorbereitungsturnier auf die Australian Open in Adelaide) und deren zwei verloren.

Fernandez von der abendlichen Kälte geplagt

Bis zu ihrem Erstrunden-Auftritt in Monterrey. Da hatte Fernandez beim 6:2 und 6:2 gegen Anna Karolina Schmiedlova keine Probleme mit ihrer Gegnerin - sondern eher mit den äußeren Gegebenheiten: Sowohl die 19-jährige Kanadierin als auch Schmiedlova setzten auf den Einsatz von Leggins und langen T-Shirts. In Runde zwei trifft Fernandez entweder auf die Italienerin Lucia Bronzetti oder die Chinesin Qinwen Zheng.

In den WTA-Charts liegt Leylah Fernandez auf einem sicheren 21. Rang, die 1.200 Punkte von den US Open werden noch länger für gute Setzungen bei Turnieren sorgen. Eine andere Sache ist aber das Selbstvertrauen, das auch Emma Raducanu, der Triumphatorin von New York, abhanden gekommen ist. Der glatte Sieg gegen Schmiedlova hat Fernandez dabei sicherlich geholfen.

