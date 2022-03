WTA Monterrey: Leylah Fernandez schrammt nur knapp an Niederlage vorbei

Die Nummer zwei des WTA-Tour-250-Turniers in Monterrey, Leylah Fernandez, rettete sich mit einem knappen Dreisatz-Sieg über die Chinesin Qinwen Zheng ins Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2022, 11:37 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez steht beim WTA-Turnier in Monterrey als Titelverteidigerin im Viertelfinale

Knappe Angelegenheit für die Titelvertedigerin beim WTA-Hartplatz-Turnier in Monterrey: Leylah Fernandez steht nach einer engen Dreisatz-Partie durch einen 6:1,-4:6,-7:6(3)-Erfolg über die Chinesin Qinwen Zheng (WTA 77) im Viertelfinale. Die in Mexiko an zwei gesetzte Kanadierin kämpfte 2:42 Stunden lang um ihren erst dritten Match-Erfolg in der laufenden Saison.

Die US-Open-Finalistin des Vorjahres hatte in Satz eins noch leichtes Spiel. Im zweiten Satz konnte sie allerdings die sich ihr gebotenen Breakchancen nicht nutzen und musste im Gegenzug selbst den entscheidenden Aufschlagverlust zum 4:6-Satzentscheid hinnehmen. Der dritte Akt brachte keine Breaks mehr zutage, in der Kurzentscheidung war dann die aktuell Weltranglisten-21. tonangebend.

Monterrey guter Boden für Fernandez

Fernandez konnte bislang ihr großes Versprechen seit der Endspielteilnahme in New York nicht einlösen. Die Auftritte in "Down under" im Jänner waren alles andere als erfolgreich verlaufen, beim "Happy Slam" in Melbourne setzte es gar eine klare 4:6,-2:6-Auftaktniederlage gegen die damals Weltranglisten-133. Maddison Inglis aus Australien.

In der Runde der letzten Acht wartet nun entweder mit Qiang Wang (WTA 116) die nächste Gegnerin aus Fernost oder Mayar Sherif (WTA 67) aus Ägypten. 2021 holte Fernandez mit einem 6:1,-6:4-Erfolg über die Schweizerin Voktorija Golubic im Endspiel von Monterrey den bislang einzigen WTA-Tour-Turniersieg ihrer noch so jungen Karriere.

Hier das Einzel-Tableau aus Monterrey.