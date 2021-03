WTA Monterrey: Teenagerin Fernandez im Finale gegen Golubic

Leylah Fernandez hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Monterrey das Endspiel erreicht. Dort trifft die 18-jährige Kanadierin auf auf Viktorija Golubic aus der Schweiz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 07:11 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Leylah Fernandez spielt in Monterrey um den Titel

Für Sara Sorribes Tormo hätten es zwei ganz magische Wochen in Mexico werden können: Vergangene Woche in Guadalajara hatte die Spanierin ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour geholt, auch in Monterrey schien Sorribes Tormo auf einem guten Weg. Musste sich aber am Samstag im Halbfinale Leylah Fernandez geschlagen geben. Die Kanadierin gewann mit 7:5 und 7:5.

Und spielt im Endspiel gegen Viktorija Golubic, die in Monterrey ein klein wenig Turniergeschichte schrieb: Die Schweizerin, die in der Vorschlussrunde Ann Li mit 6:2 und 6:4 besiegte, ist die erste Spielerin in der Historie, die als Qualifikantin das Endspiel erreichen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Monterrey