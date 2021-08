WTA Montreal: Coco Gauff startet stark, Mertens und Muguruza scheitern überraschend

Coco Gauff ist mit einem deutlichen Sieg gegen Anastasija Sevastova in das WTA-1000-Event von Montreal gestartet. Für Garbine Muguruza und Elise Mertens hingegen ist das Turnier bereits wieder zu Ende.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.08.2021, 20:52 Uhr

Coco Gauff ist stark in das WTA-1000-Event von Montreal gestartet

Anastasja Sevastova war bislang ein hartes Pflaster für die junge US-Amerikanerin Coco Gauff. Die drei ersten Duelle mit der Lettin musste Gauff verloren geben, beim WTA-1000-Event von Montreal gelang der 17-Jährigen nun aber die Revanche. Und wie. Coco Gauff ließ ihrer Kontrahentin am Dienstag nicht den Hauch einer Chance, siegte glasklar mit 6:1 und 6:4. In Runde zwei trifft Gauff nun auf Anastasia Potapova.

Bereits in Runde eins scheiterte hingegen die Belgierin Elise Mertens. Gegen die Italienerin Camila Giorgi fand Mertens nach einem 3:6 in Durchgang eins im zweiten Satz zwar besser in die Partie, musste diesen mit 7:5 jedoch ebenfalls abgeben. Giorgi trifft in der Runde der letzten 32 auf die Argentinierin Nadia Podoroska.

Ebenfalls bereits die Segel streichen musste die Spanierin Garbine Muguruza. Die als Nummer fünf gesetzte Dame hatte in Runde eins ein Freilos genossen, ist nun jedoch schon in Runde zwei gescheitert. Am Dienstag unterlag Muguruza der Tschechin Katerina Siniakova.