WTA Montreal: Karolina Pliskova nach Sieg über Aryna Sabalenka ins Endspiel

Karolina Pliskova steht beim WTA-1000-Event von Montreal im Finale. Die Tschechin besiegte in der Vorschlussrunde die Nummer eins des Turniers: Aryna Sabalenka.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.08.2021, 20:34 Uhr

Karolina Pliskova hat beim WTA-1000-Event von Montreal das Endspiel erreicht

Das Aufeinandertreffen zwischen Aryna Sabalenka und Karolina Pliskova versprach bereits im Vorfeld vor allem eines: Powertennis. Beide Damen sind selten um einen Gewinnschlag verlegen, beide Damen glänzen gerne mit druckvollem Spiel von der Grundlinie. Dieses ihrer Kontrahentin in der Anfangsphase besser aufzuzwingen vermochte zunächst Karolina Pliskova, die sich das erste Break der Partie sicherte.

Das sollte der Tschechin für den Satzgewinn reichen, Pliskova erhöhte beim Stand von 5:3 noch einmal den Druck auf die Aufschlägerin Sabalenka, schnappte sich das zweite Break der Partie und damit auch den ersten Durchgang. Der zweite Satz verlief eingangs äußerst ausgeglichen, beide Spielerinnen kamen problemlos durch ihre Aufschlagspiele. Diesmal konnte Sabalenka diese Ruhe mit einem Breakgewinn stören - die Belarussin ging mit 4:3 in Front.

Im Finale gegen Überraschungsdame

Der Konter von Pliskova ließ nicht lange auf sich warten, die Tschechin nahm der Nummer eins des Turniers postwendend ihren Aufschlag ab. Auch, weil diese mit ihrem bereits fünften Doppelfehler etwas mithalf. Damit nicht genug: Pliskova brachte in der Folge ihren Aufschlag sicher durch, Sabalenka musste beim Stand von 4:5 gegen den Matchverlust servieren. Das glückte der Weltranglistendritten nicht, Karolina Pliskova verwertete nach etwas mehr als einer Stunde und 20 Minuten ihren ersten Matchball zum Einzug ins Finale.

Im Endspiel wartet Pliskova nun auf die Siegerin des Duells zweier Überraschungsdamen. Auf der unteren Hälfte des Draws treffen in der Nacht auf Sonntag nämlich Jessica Pegula und Camila Giorgi aufeinander. Letztere stoppte im Viertelfinale Youngster Coco Gauff in zwei Sätzen, Pegula hingegen setzte sich in drei Sätzen gegen die Tunesierin Ons Jabeur durch.

