WTA Montreal: Osaka folgt Mboko ins Endspiel

Naomi Osaka ist mit einem 6:2 und 7:6 (7) gegen Clara Tauson in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreal eingezogen. Dort trifft sie morgen auf die 18-jährige Lokalmatadorin Victoria Mboko.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 06:05 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka steht im Endspiel von Montreal

Mitte des zweiten Satzes sah es so aus, als hätte es Naomi Osaka richtig eilig, das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreal zu erreichen. Die Japanerin führte gegen Clara Tauson mit Satz und Break, zweimal noch den eigenen Aufschlag gewinnen - und bitte. Aber Tauson, die auf dem Weg in die Vorschlussrunde neben anderen auch Iga Swiatek und Madison JKeys geschlagen hatte, ließ nicht locker, rettete sich ins Tiebreak.

Und dort hatte die Dänin beim Stand von 6:4 sogar zwei Satzbälle. Wer weiß, wie diese Partie ausgegangen wäre, hätte es einen dritten Satz gegeben. Aber Osaka wusste genau das zu vermeiden, verwertete bei 8:7 ihren zweiten Matchball.

Im morgigen Endspiel geht es für die viermalige Grand-Slam-Siegerin nun gegen Victoria Mboko. Die 18-jährige Kanadierin verzaubert dieser tage ihre Landsleute, im ersten Halbfinale gewann Mboko gegen Elena Rybakina mit 1:6, 7:5 und 7:6 (4). Für die Teenagerin könnte es eine Premiere geben - denn noch hat Vicky Mboko noch kein Turnier auf der WTA-Tour gewonnen.

