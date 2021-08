WTA Montréal: Osaka, Kenin, Swiatek ziehen raus

Das Feld beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montréal hat einige Absagen zu verkraften: Naomi Osaka, Iga Swiatek und Sofia Kenin werden nicht nach Kanada kommen.

Immerhin auf das Comeback von Simona Halep dürfen sich die kanadischen Tennisfans freuen: Die Rumänin wird nach ihrer Verletzungspause in der kommenden Woche in Montréal tatsächlich an den Start gehen, zum ersten Mal seit ihrer Aufgabe gegen Angelique Kerber in Rom. Ansonsten ist das Feld aber doch um einige dünner ans Starspielerinnen geworden als ursprünglich angenommen.

Naomi Osaka, die eigentlich an Position eins starten sollte, ließ die Fans freundlich grüßen, aber auch ausrichten, dass sie frühestens 2022 in Toronto wieder in Kanada aufschlagen wird. Sofia Kenin, Australian-Open-Siegerin vom vergangenen Jahr, hat nach wie vor mit einer Verletzung am Fuss zu kämpfen. Die US-Amerikanerin wird ebenso fehlen wie Iga Swiatek, die French-Open-Championesse vom vergangenen Herbst.

Sabalenka an Position eins gesetzt

Und somit wird das Feld von Aryna Sabalenka angeführt, die ihre Enttäuschung von Olympia, wo sie gegen Donna Vekic überraschend die Segel streichen musste, konstruktiv verarbeiten kann. Belinda Bencic kommt dagegen mit ihrer Goldmedaillen-Form nach Montréal, auch Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova wird erwartet.

Besondere Aufmerksamkeit wird schließlich Bianca Andreescu genießen, die die letzte Ausgabe des Kanada-1000ers im Jahr 2019 gewonnen hat. Wie weinige Wochen später auch die US Open in New York CityAndreescu hat nach ihrer langen Verletzungspause allerdings noch nicht wieder zu alter Form zurück gefunden.