WTA Montreal: Osaka komplettiert mit Sieg im Mütter-Duell das Halbfinale

Naomi Osaka ist mit einem 6:2 und 6:2 gegen Elina Svitolina als letzte Spielerin in das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreal eingezogen. Dort trifft die Japanerin morgen auf die Dänen Clara Tauson.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 06:07 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka spielt morgen gegen Clara Tauson

Spielt sich Naomi Osaka vielleicht doch endlich in Form, um bei den ganz großen Turnieren wieder um den Titel mitzumischen? In Montreal steht die viermalige Major-Siegerin nach einem ungefährdeten 6:2 und 6:2 gegen Elina Svitolina jedenfalls schon mal in der Vorschlussrunde. Dort bekommt es die Japanerin morgen mit Clara Tauson zu tun, die beim 6:1 und 6:4 gegen Madison Keys ebenfalls überzeugen konnte.

Im Duell zweier Spielerinnen, die erst vor kurzem Mütter geworden sind, zeigte sich Osaka in der Offensive als die Spielerin mit der größeren Durchschlagskraft. Sehr zur Freude von Tomasz Wiktorowski, der ja neuerdings in den Box von Osaka sitzt. Wiktorowski hat ja bis Ende des vergangenen Jahres noch Iga Swiatek Trainer.

Lokalmatadorin Mboko morgen gegen Rybakina

Das Duell Osaka gegen Tauson gab es gleich zu Saisonbeginn schon im Endspiel von Auckland. Da konnte Naomi Osaka allerdings nicht bis zum Ende durchspielen, Tauson gewann durch Aufgabe ihrer Gegnerin.

Das zweit Halbfinale steht bereits seit dem Montag fest. Dort hatte Elena Rybakina zunächst beim Spielstand von 6:1 und 2:1 von der Aufgabe von Marta Kostyuk profitiert. Danach versetzte die erst 18-jährige Victoria Mboko die kanadischen Zuschauer in Ekstase, besiegte Jessica Bouzas Janeiro mit 6:4 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal