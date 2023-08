WTA Montreal: Rybakina und Samsonova müssen nachsitzen

Nach ihrem Marathonsieg gegen Daria Kasatkina hat Elena Rybakina beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal einen Tag frei bekommen. Und muss heute womöglich zweimal ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 06:53 Uhr

Montreal ist sicherlich ganzjährig eine Reise wert, den Touristen als solchen stört ein wenig auffrischende Feuchtigkeit ja nicht. Den professionellen Tennisfrauen hingegen macht der Regen in der laufenden Woche dann doch einen Strich durch die Rechnung. So konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag das zweite Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers zwischen Elena Rybakina und Liudmila Samsonova nicht ausgetragen werden. Neu angesetzt ist diese Match nun für 19:30 MESZ (live in der Tennischannel App).

Rybakina, die Wimbledonsiegerin von 2022, wird den Ruhetag wohl gerne mitgenommen haben. Das Viertelfinalmatch der Kasachin gegen Daria Kasatkina war erst kurz cor drei Uhr Früh Ortszeit in Montreal zu Ende gegangen.

Sich zurücklehnen und auf ihre Finalgegnerin warten kann derweil Jessica Pegua. Die US-amerikanische Nummer eins hatte schon am Nachmittag ihr Halbfinale gegen Iga Swiatek in drei Sätzen gewonnen.